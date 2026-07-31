google_preferred_source_badge_dark_ESPlus en Vivo

El municipio de Seguí impulsa una propuesta con Carlos González, integrante del cuerpo técnico de Gustavo Alfaro

El seguiense Carlos González, integrante del cuerpo técnico encabezado por Gustavo Alfaro, se reunió con el presidente municipal para coordinar una iniciativa que incluirá charlas sobre liderazgo, trabajo en equipo, superación personal y los valores que transmite el deporte.
31 de julio de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


google_preferred_source_badge_dark_ES

Gonzalez-Carlos-segui

El intendente de Seguí, Edgardo Müller, mantuvo un encuentro con Carlos González, reconocido ayudante de campo del director técnico Gustavo Alfaro, con el propósito de avanzar en una propuesta que próximamente será presentada en la localidad.

Durante la reunión se dialogó sobre la realización de futuras charlas y disertaciones en las que González compartirá su amplia experiencia en el fútbol profesional, abordando temáticas vinculadas al liderazgo, el trabajo en equipo, la superación personal y las enseñanzas que el deporte aporta tanto dentro como fuera de la cancha.

Desde el municipio adelantaron a Estación Plus Crespo que la iniciativa buscará acercar a la comunidad herramientas y experiencias inspiradoras, tomando como referencia el recorrido profesional de uno de los integrantes del cuerpo técnico de Gustavo Alfaro.

En los próximos días se brindarán más precisiones sobre la fecha, el lugar y la modalidad de la actividad, que estará destinada a distintos sectores de la comunidad y promete convertirse en una propuesta de gran interés para los vecinos.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail
Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo