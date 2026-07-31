El municipio de Seguí impulsa una propuesta con Carlos González, integrante del cuerpo técnico de Gustavo Alfaro

El intendente de Seguí, Edgardo Müller, mantuvo un encuentro con Carlos González, reconocido ayudante de campo del director técnico Gustavo Alfaro, con el propósito de avanzar en una propuesta que próximamente será presentada en la localidad.

Durante la reunión se dialogó sobre la realización de futuras charlas y disertaciones en las que González compartirá su amplia experiencia en el fútbol profesional, abordando temáticas vinculadas al liderazgo, el trabajo en equipo, la superación personal y las enseñanzas que el deporte aporta tanto dentro como fuera de la cancha.

Desde el municipio adelantaron a Estación Plus Crespo que la iniciativa buscará acercar a la comunidad herramientas y experiencias inspiradoras, tomando como referencia el recorrido profesional de uno de los integrantes del cuerpo técnico de Gustavo Alfaro.

En los próximos días se brindarán más precisiones sobre la fecha, el lugar y la modalidad de la actividad, que estará destinada a distintos sectores de la comunidad y promete convertirse en una propuesta de gran interés para los vecinos.