Activaron una Alerta Sofía por Nancy Aitana Isabella Ibarra, una niña de 3 años desaparecida en San Luis

El Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, activó el Programa Alerta Sofía para localizar a la niña Nancy Aitana Isabella Ibarra, de 3 años, quien desapareció hoy de su hogar, en la ciudad de San Luis.

La niña fue vista por última vez cuando se encontraba jugando en el patio de su vivienda, ubicada en la zona del Parque Industrial Norte de la capital puntana.

Nancy mide aproximadamente 55 centímetros, pesa 13 kilos, tiene cabello castaño, ojos marrones, tez trigueña y contextura delgada. Como seña particular, posee un lunar en el labio superior.

Ante cualquier información que pueda contribuir a determinar su paradero, las autoridades solicitaron comunicarse de inmediato con la línea gratuita 134, disponible las 24 horas, o con el 911. También se puede acudir a la dependencia policial más cercana.

¿Qué es Alerta Sofía?

Alerta Sofía es un sistema de comunicación de emergencia rápida para el reporte de desapariciones de menores de edad en situaciones que presentan un alto riesgo inminente para su integridad física y/o biopsicosocial. Constituye una herramienta destinada a reforzar las capacidades de búsqueda y localización de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, con el objetivo de ampliar la búsqueda mediante la colaboración de la ciudadanía y de los medios de comunicación.

El mecanismo lleva ese nombre en alusión al caso de Sofía Herrera y es similar al sistema estadounidense “Alerta AMBER”, replicado en distintos países.

La coordinación del Programa Alerta Sofía está a cargo del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional. El Ministerio Público Fiscal de la Nación integra el programa a partir de un convenio de cooperación firmado por la Procuración General de la Nación el 25 de noviembre de 2019 (Resolución PGN 101/2019).

En este marco de colaboración, el MPFN integra el “Comité Nacional Interinstitucional” y la “Coordinación Operativa Nacional” del Programa Alerta Sofía. La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) tiene a su cargo la gestión de las alertas y la interrelación entre las fiscalías intervinientes ante casos de desaparición de niñas, niños y adolescentes y los demás organismos participantes del programa.