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Este domingo, "Festival de la Niñez" en el Parque Evita

Juegos interactivos, peloteros, entretenimientos al aire libre, chocolatada y más de 800 regalos. La propuesta se abre a las familias, con más de 100 emprendedores, patio gastronómico y cantinas solidarias. Desde la organización revelaron los atractivos de este 2026.  
Crespo20 de agosto de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
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-Festejo 2025-

"Después de 7 años en los que se ha estado realizando este evento con mucho éxito, decidimos pasar a convertirlo en el 'Festival de la Niñez', que se estará disfrutando este domingo 23 de agosto, ni bien pasado el mediodía y hasta las 19:00 aproximadamente. Esperamos que el sol nos acompañe como lo anticipan ya los pronósticos", manifestó Emiliano Mayer -integrante de la Juventud Peronista- a Estación Plus Crespo

Desde la organización anticiparon que "se interrumpirá el tránsito de Avda. Independencia, entre Humberto Seri y Urquiza, como así también calle Laurencena, calles que rodean el Parque Evita, que es el lugar de convocatoria. Se desplegarán más de 100 emprendedores con sus stands y también habrá carris, formando un patio gastronómico, por lo que quien lo desee ya podrá adquirir el almuerzo en ese sector", explicó.

Mayer destacó que "habrá una iniciativa muy interesante del Centro Comercial, que estará con un domo de entretenimiento. Es una opción virtual y educativa, porque podrán apreciar dinosaurios, fauna marina y otras temáticas".     

Pintacaritas, peloteros, juegos deportivos, artísticos y entretenidos desafíos al aire libre, están incluidos en la propuesta para este año. Invitaron a llevar sillones y tasa o vaso para la clásica chocolatada

La música estará presente en la tarde, con shows en vivo: "Actuarán LC Kumbia; Runa Kuyai; Los del Quincho; Betina Exner; brindarán su espectáculo Amal -Academia de Danzas Árabes-; integrantes del Taller Uner de folklore; y Zumba con Ro, como para entrar en movimiento y atenuar el frío", afirmó Emiliano. 

Un especial agradecimiento extendió el organizador a los comercios, empresas y el sector político que ha colaborado para que el evento sea posible: "Hemos reunido más de 800 regalos, que van a ser sorteados a través del número que identifica a la pulsera que recibirá cada chico/a al ingresar al Parque. En un sector específico se hará la entrega y si sale sorteado, debe cruzar al salón del Centro Comercial para su obsequio".

Emiliano instó a consumir en las cantinas, ya que "han sido cedidas en forma solidaria, para que otras instituciones puedan reunir fondos. Una estará a cargo de 'Crespo te abraza', y la otra de la comisión del Fútbol femenino de Club Unión".

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