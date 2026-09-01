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Choque en Ruta 12: Revelan la procedencia y derivaciones de los 4 involucrados

Al conocerse que se trataba de un utilitario oficial, perteneciente al municipio de Nogoyá, mediante un comunicado se explicó las circunstancias del viaje.  
01 de septiembre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
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Comisaría Aranguren instruyó actuaciones por el trágico siniestro ocurrido en la Ruta Nacional Nº 12, en un tramo de esa jurisdicción. Impactaron en forma frontal una Renault Kangoo y un camión Iveco Daily. 

Se confirmó a Estación Plus Crespo que como consecuencia, una mujer de 66 años falleció en el lugar. Los otros tres ocupantes de la Renault Kangoo fueron trasladados a la guardia médica de Gral. Ramírez y al Hospital San Martín de la ciudad de Paraná.

Por su parte, la Municipalidad de Nogoyá hizo público que ese utilitario es de propiedad estatal y aclararon: "Presta el servicio de traslado de Desarrollo Social, y se dirigía a la ciudad de Paraná, con cuatro ocupantes que tenían turnos médicos programados". Al respecto, agregaron: "Acompañamos a los familiares y seres queridos de la víctima, en este doloroso momento”.

El Jefe Departamental Nogoyá, Cristian Koch, indicó que "la persona fallecida iba como ocupante del utilitario. En tanto, la conductora es empleada municipal y fue derivada para su asistencia". Asimismo, el funcionario hizo saber que "se hizo presente el Fiscal en el lugar y por el momento, no se ha dispuesto autopsia, pero se continúa bajo sus lineamientos".

WhatsApp Image 2026-09-01 at 09.03.03Cómo fue el rescate ejecutado por bomberos al llegar a la tragedia de Ruta 12

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