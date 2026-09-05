Gripe Aviar en Uruguay: restringieron el movimiento de aves tras detectar un nuevo foco

Uruguay declaró este viernes la emergencia sanitaria en todo su territorio luego de confirmarse un nuevo foco de Gripe Aviar de alta patogenicidad en aves de traspatio del departamento de Colonia.

La decisión fue comunicada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y establece restricciones para el movimiento de aves que no estén controladas mediante el Sistema de Monitoreo Avícola.

La medida alcanza especialmente a las aves de traspatio y a aquellas que forman parte de sistemas productivos denominados Free Range, que deberán permanecer alojadas en instalaciones cerradas y techadas.

Restricciones en todo Uruguay

Además de las limitaciones al traslado, quedaron suspendidas las ferias, remates, exposiciones y cualquier otro evento que involucre aves mientras permanezca vigente la emergencia sanitaria.

La disposición tendrá impacto también en la Expo Prado, la principal muestra agroindustrial y ganadera de Uruguay, que se desarrollará entre el 11 y el 20 de septiembre. Según lo informado, este año no habrá presencia de aves.

La autoridades buscan reducir al máximo el contacto entre ejemplares domésticos y fauna silvestre, uno de los principales mecanismos de propagación del virus.