Ya no se venderá carne de perro en Corea del Sur

El tercer "boknal", o día de calor, de 2026, fue el último antes de que entre plenamente en vigor, en febrero de 2027, la prohibición a nivel nacional de la cría, el sacrificio y la venta de perros para el consumo.

Muchos establecimientos han optado por el guiso de cabra negra y otras alternativas, mientras que los pocos clientes que aún pedían "bosintang", o guiso de carne de perro, eran en su gran mayoría personas mayores, quienes deberán aceptar la nueva imposición.

La prohibición culmina un largo declive en el consumo de carne de perro, a medida que el aumento del número de mascotas y los cambios en las actitudes hacia el bienestar animal, transforman la opinión pública.

En una encuesta publicada justo antes de que se aprobara la ley en 2024 -que entrará en vigencia en 2027-, más del 90% de los 2000 encuestados afirmaron que no tenían intención de comer carne de perro en el futuro, mientras que más del 80% apoyaba la prohibición. Incluso casi el 95% declaró que no había comido carne de perro durante el año anterior.

Los datos del Gobierno revelaron que la mayoría de las granjas de perros ya habían cerrado antes de la fecha límite del próximo año, consignó Ámbito.

La campaña para poner fin al comercio de carne de perro cobró impulso bajo el mandato del expresidente Yoon Suk-yeol y su esposa, la ex primera dama Kim Keon Hee, una abierta defensora del bienestar animal que respaldó públicamente la prohibición.

El Parlamento aprobó en enero de 2024 una ley que prohíbe la cría, el sacrificio, la distribución y la venta de perros para el consumo humano. En unos meses, se convierte en nueva realidad. Los infractores se enfrentarán a penas de prisión y elevadas multas. Las autoridades también han prometido apoyo a los ganaderos, distribuidores y propietarios de restaurantes afectados, pensando en su reconversión hacia otro tipo de menúes.