El Gobierno está dispuesto a reprogramar la visita del Papa si su salud lo requiere

El presidente Javier Milei aseguró hoy que el Gobierno está dispuesto a reprogramar la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, si la recuperación de la intervención quirúrgica a la que será sometido mañana obliga a modificar su agenda.

“Si la situación demanda un corrimiento en la fecha, nosotros estamos disponibles a hacer los ajustes necesarios”, afirmó Milei al ser consultado sobre la salud del Pontífice.

El mandatario expresó además su preocupación por León XIV, quien será operado este martes en Roma para extirparle un nódulo pulmonar, y recordó que había hecho público que estaban “orando por él” y para que pudiera concretar su viaje a la Argentina.

Milei destacó la importancia de la visita tanto desde el punto de vista religioso como institucional y sostuvo que el Papa es el líder espiritual del 75 por ciento de los argentinos, además de ser un jefe de Estado con una “magnitud planetaria distinta”.

Por el momento, la visita de León XIV a la Argentina mantiene las fechas originalmente anunciadas, aunque su realización dependerá de la evolución de la salud del Pontífice tras la operación a la que será sometido mañana.

AgenciaNA