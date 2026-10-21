Entre Ríos bajo alerta: en qué zonas pronostican fuertes tormentas este jueves

El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- emitió alerta amarillo por tormentas en Entre Ríos y Santa Fe para este jueves 22 de octubre. El horario informado corresponde a la mañana y la tarde. Para el viernes y sábado no hay alerta, aunque no se descartan posibles precipitaciones débiles y aisladas.

En el caso de Santa Fe, toda la provincia está bajo alerta. En el caso de Entre Ríos, 12 departamentos quedan incluidos: Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá, Villaguay, Concordia, Federal, Feliciano, Federación, San Salvador, Victoria y Gualeguay.

El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o puntualmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, granizo, ráfagas intensas de hasta 90 km/h y actividad eléctrica frecuente.

Asimismo, el SMN indica que se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 milímetros, que pueden ser superados de manera puntual.