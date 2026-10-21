Accidente en Crespo: un conductor fue trasladado y tres personas fueron revisadas

Un accidente de tránsito se registró este miércoles 21 de octubre, aproximadamente a las 18:00, en la intersección de avenida Pesante y Rodríguez Peña, en la ciudad de Crespo.

Según conoció Estación Plus Crespo, en el hecho estuvieron involucrados un Ford Focus, conducido por un hombre, y un Renault Mégane, en el que viajaban una mujer y dos menores de edad.

Como consecuencia del siniestro, el conductor del Ford Focus fue trasladado a un centro asistencial privado debido a que presentaba escoriaciones y dolencias.

Por su parte, la conductora del Renault Mégane y los dos menores que la acompañaban se dirigieron por sus propios medios al hospital local para una revisación preventiva.

En el lugar trabajaron personal de Tránsito, efectivos policiales y servicios de emergencia.

Estación Plus Crespo pudo saber que las personas involucradas recibieron asistencia tras el siniestro. No se informaron mayores precisiones sobre la mecánica del accidente.