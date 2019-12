El hospital aguarda la renovación de stock de diferentes vacunas

Estacion Plus Crespo

Suman 88 los casos confirmados de Sarampión en el país y de acuerdo a las estadísticas oficiales, Argentina atraviesa el peor brote de los últimos 20 años. Sin alarmarse, pero siendo responsable en el cuidado de la salud propia y ajena -por tratarse de una enfermedad causada por un virus y por ende, infectocontagiosa-, es necesario corroborar el cumplimiento del calendario de vacunación.

Al respecto, Viviana Ruiz Díaz, a cargo del Área de Vacunación del Hospital San Francisco de Asís, en diálogo con FM Estación Plus Crespo comentó: "En este momento tenemos disponibles vacunas para prevenir el sarampión. No obstante, vale aclarar que no se lanzó una campaña, sino que Salud Pública está apuntando a que todas las personas tengan aplicadas las dos dosis exigidas, lo cual se corrobora a través del carnet de vacunación. Esa es la condición principal. Quienes cuentan con dos dosis, pueden despreocuparse y a quien le falte una dosis, se le aplica la que tiene pendiente".

Por otra parte, la temporada de verano habitualmente trae aparejada la solicitud de vacunas contra a Fiebre Amarilla, principalmente por quienes proyectan vacacionar en Brasil. En este aspecto, la responsable sostuvo: "Estuve realizando aplicaciones hasta hace 2 semanas, terminando el stock que teníamos en existencia. Ya se solicitó en Salud Pública una nueva partida, que nos estarían mandando próximamente. Tenemos conocimiento de que en los centro de salud de referencia como el Hospital San Martín y el Hospital San Roque, hay dosis; pero recomendamos averiguar los días de atención para esa vacuna específicamente. Sucede que al igual que la vacuna BCG, una vez preparadas tienen un corto período de utilización, no excede las 6 a 8 horas de duración, por eso se habilita un día y horario específico". La población local consulta sobre la misma: "Hay mucha gente que viene a preguntar por la vacuna de Fiebre Amarilla", dijo Ruiz Díaz y agregó: "Hay que informarse y consultar, porque no es exigencia para todos los destinos de Brasil, sino que se requiere en la zona sur o en áreas donde ha habido epidemia".

En relación a las vacunas esperadas por las mamás de niños que transitan la primera infancia ó de aquellos que están por ingresar al nivel primario, Viviana Ruíz Díaz recomendó: "Es importante que las mamás estén atentas a la llegada de la partida de vacunas para el ingreso escolar, como la Triple Bacteriana, Triple Viral y gotitas de Sabin. Estamos con una carencia por el momento, pero cada semana se renueva la solicitud. Sucede que llegan partidas de un stock determinado y por ahí la cantidad de niños que asisten es mayor, entonces quienes se acercan con tiempo, ya se van vacunados, pero los que esperan hasta último momento pueden integrar el remanente pendiente. Estamos también a la espera de vacunas contra la Meningitis, que es una consulta habitual de las mamás de bebés de 3 y 5 meses, quienes están preocupadas por esta necesidad. En todos los casos se ha renovado el pedido y nos envían acorde a las vacunas que hay en existencia", indicó.