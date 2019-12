Advierten que en Crespo bajó la compra de dólares, pero se mantiene constante la demanda de reales

Estacion Plus Crespo

"Estamos operando en forma normal. Estuvimos dos días con las sucursales cerradas, porque todavía no se había reglamentado la Ley 27.541. Si bien se había promulgado, llevó unas 36 a 48 horas su reglamentación y principalmente trasladar su implementación al sistema. Eso fue lo que demoró a todas las Agencias de Cambio, pero ya funciona sin inconvenientes", afirmó Gaspar Perlestein, director de la Casa de Cambio RPA S.A., con sede en Crespo.

Despejando dudas, respecto de las modificaciones que trae aparejada la plena vigencia de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, el directivo explicó a FM Estación Plus Crespo: "Se sigue operando igual en cuanto al límite de compra que puede efectuar cada individuo, con la novedad de que debe abonar un adicional del 30% sobre el valor de pizarra, para la compra de cualquier moneda extranjera. Rige para la adquisición de dólar, euro ó real, cualquier compra en la que el ciudadano sale del sistema del peso argentina. Al precio que visualiza en pizarra, tiene que sumarle el 30% al momento del pago. No está incluido en el valor que se exhibe, porque la Cámara Argentina de Cambio no resolvió modificaciones en ese sentido".

A modo de ejemplo, precisó que este lunes (durante la entrevista) el dólar presenta un valor de $60 para la compra y $64 para la venta, con lo cual al hacer la operatoria de cambio, el interesado pagará $83.20 por cada dólar. En el caso del Real, $16 para la compra y $18.30 para la venta, con lo cual al adquirirlo se abonan $23.79.

La operatoria es sencilla, describió Perlestein y de hecho, indicó: "Sólo se requiere ser ciudadano argentino y portar un DNI vigente. La persona se acerca a nuestro local con su DNI en mano, elige qué moneda va a comprar y en cuestión de minutos el trámite se concluye. Hay un tope de 100 dólares -o el equivalente a 100 dólares cuando se trata de otras monedas extranjeras- haciendo el pago en efectivo. Inmediatamente se lleva los billetes en mano. Si la intención es comprar 200 dólares, que es el máximo, tiene que transferir los pesos con los que compra a la Casa de Cambio y ahí se le efectiviza por ventanilla. En cualquier caso, se lleva la moneda extranjera en efectivo, pero se paga diferente si lo pretendido son 100 dólares (en efectivo) ó 200 dólares (por transferencia)".

"Comprar en el Banco o en la Casa de Cambio no tiene diferencia. La reglamentación es la misma, todos regulados desde el Banco Central de la República Argentina. Incluso si una persona ya compró en otra ciudad, ya sea por entidad bancaria o Casa de Cambio y llegó al tope del monto mensual permitido, lo inhabilita para continuar comprando en cualquier otro Banco o Casa de Cambio", contó Perlestein.

El directivo se mostró muy conforme con el movimiento económico que presenta la sucursal Crespo y en tal sentido comentó: "Después de la reglamentación de la Ley 27.541, la compra de dólares bajó, pero se mantiene constante la demanda de reales. La gente se está preparando para sus vacaciones, sobre todo quienes optan por destinos como Brasil y siempre quieren llevar reales para poder disponer de efectivo a la hora de hacer pagos en la ruta, como para peajes, combustibles y demás". Asimismo, destacando el perfil de clientes de la zona, acotó: "La sucursal responde a las expectativas que teníamos, incluso hemos tenido picos de operatorias que no teníamos previsto. Cuando analizamos tener presencia en Crespo, fue valorada su vinculación con las comunidades aledañas. Al hacer la coordinación con el Banco Central, resultó interesante la posibilidad de ofrecer esta opción a la ciudadanía y su zona de influencia, de comprar moneda extranjera en una Casa de Cambio. Tenemos iguales requisitos que los bancos, sólo que nuestros clientes son sólo por compra-venta de moneda extranjera, lo cual le da inmediatez a la operatoria de cambio; mientras que se accede como cliente al banco por múltiples operatorias y por ahí la espera es mayor".