Policía y municipio canalizaron el abordaje profesional de una mujer que originaba disturbios en Crespo

En los últimos días, de manera involuntaria y producto de las condiciones de su estado de salud mental, una mujer de 64 años de edad, profería gritos e insultos a transeúntes, al tiempo que generaba inconvenientes en locales comerciales de la ciudad.

En forma consecutiva, la guardia de la dependencia recibió llamados alertando la presencia de la señora en distintos barrios de Crespo, no encontrándose un responsable a cargo en la ciudad. Afortunadamente, los uniformados acudieron con prontitud a los avisos, pudiendo ser calmada esta mujer, sin que hayan resultado personas lesionadas o que se hayan originado daños en alguna de las circunstancias. No obstante, la situación denotaba que requería de un abordaje más profundo. "En forma conjunta con Desarrollo Humano de la Municipalidad de Crespo, se articularon acciones que derivaron en la formalización de un legajo ante la Defensoría Nº 7 de Paraná, a cargo del Dr. Pablo Andrés Conti, quien ordenó su atención y contención en el Hospital Escuela de Salud Mental de Paraná", precisó a FM Estación Plus Crespo el Crio. Lisandro Reyes.

"Alrededor de las 2:00 de esta jornada, se trasladó con colaboración del Hospital San Francisco de Asís a la mujer en cuestión, lográndose así que reciba el tratamiento necesario", indicó el Jefe de Comisaría Crespo, quien llevó tranquilidad a todos aquellos vecinos que durante esta semana se estuvieron comunicando y expresando preocupación por el caso.