Productores calificaron de "cobarde" la intención del gobierno de intervenir el mercado de granos

Así lo manifestaron tras una reunión desarrollada en la noche de este viernes en Crespo. Amenazaron con organizar una movilización en el corto plazo, de no retroceder la política nacional anunciada.

Productores de Crespo y zona, junto a dirigentes de la Mesa de Enlace Provincial, se reunieron en la noche de este viernes 14 de febrero, en el salón de La Ranchada, ubicado a la vera de Ruta 32, a escasos kilómetros de la rotonda de esta ciudad.

Tras la convocatoria del sector rural, la presidente de la Filial Crespo de Federación Agraria Argentina, Mariela Gallinger, hizo llegar a FM Estación Plus Crespo un comunicado mediante el cual sostuvo que "Hablarles con voz alta y con golpe de puños sobre la mesa", fue la expresión unánime.

En tal sentido y analizando las conclusiones arribadas, se precisó: "Hay gobernantes que amenazan con intervenir el mercado de granos, actitud cobarde de no aceptar la realidad y creer que con medidas autoritarias se solucionan los problemas que estamos padeciendo las empresas agropecuarias. Pretender que a la producción de alimentos en Argentina se le quite el desarrollo, la competitividad y el progreso que necesita, es la mayor incoherencia de una gestión que aumenta los impuestos sin disminuir los gastos de la política. La tremenda situación de los caminos de la producción en la provincia de Entre Ríos demuestra que el Estado Provincial y Vialidad no ven y comprenden lo que significa poder trabajar y transportar las materias primas y los productos con valor agregados durante todos los días del año".

"De esta manera no es hablar de arraigo rural", reclaman y con la mirada puesta en el corto plazo, quienes protagonizan los embates del campo en la zona, hicieron saber: "Estamos decididos a no ceder nuestro futuro. Nos mantenemos activos y se está analizando una movilización en breve en cercanías a Crespo. Estamos muy molestos por tantas injusticias que vemos en la distribución de los recursos económicos de recaudación", concluyeron.