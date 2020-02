Milagros abandonó la terapia intensiva y se recupera en sala común

Estacion Plus Crespo

En medio de una espera sostenida en la esperanza, la familia de Milagros Eberle recibió una buena noticia: ya acompañan la evolución de la niña en una habitación del sector internación de la Clínica Modelo.

Este viernes, su mamá Giuliana, contó a FM Estación Plus Crespo: "Hoy a la madrugada pasaron a Milagros a sala común. Es un avance que nos da tranquilidad, pero debemos esperar la tomografía de este sábado, que no sabemos en qué momento del día se la van a realizar. Con ese resultado sabremos mejor cómo está y si es necesario o no practicarle una cirujía".

Milagros tiene 5 años, es oriunda de Crespo y desde el domingo pasado se encontraba en Terapia Intensiva, la cual felizmente abandonó. Ese día, la nena crespense sufrió el golpe de un poste en su cabeza, cuando jugaba en una construcción particular y cayó un palo de madera que cumplía la función de puntal.