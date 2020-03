El buen ejemplo: con recaudos extremos, una familia de Crespo aisló completamente a su joven hijo

El encuentro de los padres con un hijo que estuvo durante un cierto tiempo en el exterior, es tradicionalmente un momento plagado de muestras de afecto y calurosas bienvenidas; sin embargo, hoy el compromiso social en el marco de la emergencia sanitaria debe primar. Así lo entendió una familia crespense, que voluntariamente planificó de manera minuciosa, la mejor manera para poder cumplir el aislamiento. Julieta Anton, la mamá de Federico Folmer, contó la experiencia a FM Estación Plus Crespo: "Nadie nos dijo nada, pero lo decidimos sabiendo que había un caso en Nueva Jersey, que es otro lugar. Fede no estuvo ahí, sino en Nueva York. No escuchamos que hubiera muchos casos, pero igualmente ya corresponde y ante todo viaje, lo ideal es la cuarentena. Tres días antes le conseguí una cabaña en las afueras de Crespo y nos pusimos de acuerdo: fuimos a buscarlo en dos autos, él vino solo en uno. Llegamos a Ezeiza, le dejé las llaves desde cierta distancia para que él las agarre y vino solo. Nosotros delante, en otro auto. El auto no entró a Crespo, fue directamente a la cabaña, está ahí. Fede no quiere que vayamos mucho, así que es muy poco el contacto que tenemos, sólo de lejos". En cuanto a ese recibimiento en el aeropuerto, recordó: "Fue el contacto mínimo en Ezeiza. No le dimos ni beso ni abrazo. Fue todo simbólico, veníamos saludándonos por el vidrio en la ruta", dijo entre lágrimas.

El joven estuvo tres meses trabajando en Estados Unidos, desde diciembre hasta marzo, arribando el pasado fin de semana a Crespo. Es imprescindible no subestimar el alcance del coronavirus como pandemia. Al respecto, la mamá manifestó: "Fue de común acuerdo. En el primer momento no le gustó mucho, como a todo joven, que por ahí no dimensionan lo que es el contagio viral, pero explicándole entendió lo que está pasando, lo que correspondía hacer y lo que pasaba si no hacía el aislamiento. Pase lo que pase estoy feliz de que mi hijo esté acá. Admiro su valentía y como está llevando adelante la cuarentena".

Julieta Anton bregó por la conscientización de la comunidad. "Esto no es joda. Es el mundo que lo está sufriendo, tomemos consciencia por favor. Si tenemos los ejemplos, hagámoslo. Cerremos ciudades, provincias...". Asimismo, instó a denunciar a quienes no cumplan con el aislamiento: "Si ven a quien vino de un lugar incluido en la lista de riesgo, llamémoslo. En Crespo nos conocemos, no podemos enojarnos por protegernos. Sino va a ser un caos. El face da miedo y atormenta, pero llamémosnos o hagamos la denuncia en los organismos. Hay que cuidarse, sin nervios ni ansiedades", dijo la mamá de Federico, el joven crespense que aún espera reencontrarse y volver a convivir con su familia, una vez que su retorno al hogar sea seguro para todos.

Escuchá la nota completa: