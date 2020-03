Este domingo, ¡Crespo se quedó en casa!

La ciudad dejó postales de una tarde de domingo totalmente atípica. Era sin dudas, el momento de prueba del espíritu de solidaridad y respeto por el otro. Con los comercios cerrados no había motivo ni laboral ni de compra para circular, todo quedaba sujeto a la voluntad y el compromiso para con el bienestar general. La respuesta fue clara y contundente: Crespo se quedó en casa.

Luego de un recorrido, FM Estación Plus Crespo pudo confirmar que no hubo la tradicional "vuelta del perro", ese paseo de domingo por un determinado circuito que va desde el centro hasta el acceso principal, un clásico para los crespenses; no hubo mateadas en las plazas; los parques se vieron desolados; los playones y espacios deportivos sin gente; calles vacías...la tarde, la puesta del sol y la nochecita no hicieron variar el escenario. En muchos puntos, las balizas de patrulleros, móviles de Tránsito y Guardia Urbana, era lo único que a muchas cuadras de distancia claramente se divisaban, ante la ausencia del flujo vehicular y de transeúntes, que caracteriza a esta dinámica ciudad.

Operativos de control policial y de Prevención y Seguridad Urbana -incluso con funcionarios municipales-; mensajes en altavoz desde el patrullero, reflectoreos domiciliarios, campañas de difusión por redes y en comercios, y el mensaje que cada autoridad del orden público transmitió, surgió efecto.

* Sin niños paseando o deambulando, se cuida toda la familia. Es ínfima la posibilidad de que se le desarrolle la enfermedad a los más pequeños, pero estando en la vía pública puede regresar portando el virus y contagiar a sus abuelos, padres, tíos o hermanos.

* Sin adultos mayores en las calles, su vulnerabilidad no se acrecienta.

* Sin personas que viajaron a un país de riesgo dando vueltas por la ciudad, se reduce exponencialmente la posibilidad de contagio de coronavirus. Tal vez haya vuelto sano, pero si lamentablemente lo hubiese contraído, ante los primeros síntomas podrá recibir asistencia médica y se sabrá exactamente con quiénes estuvo conviviendo desde su arribo, para así brindarle tratamiento también a ellos. No es lo mismo rastrear la vida social que una persona enferma desarrolló durante días y días, que conocer exactamente con quiénes tuvo contacto.

* Sin gente en edad activa recorriendo los espacios que compartimos todos, el virus no circula. Si muere antes de llegar a otra persona, habremos evitado sumar un paciente al sistema de salud y por consiguiente, habrá más recursos para atender a los infectados que paulatinamente vayan apareciendo.

Tal vez por algo del efecto del rigor, pero seguramente muchos más por concientización, los vecinos de Crespo hoy se quedaron en su casa. Se entendió que no alcanza con la prevención individual, lo único que frena la propagación del virus es el aislamiento social.



Avda. Belgrano, a la altura de Barrio Salto



Avda. Gualeguaychú (Barrio Norte)



Parque de Barrio del Lago



Barrio del Lago



Avda. Democracia



Parque del Lago sobre acceso Pte. Alfonsín



Anfiteatro en el acceso Crespo



Rivadavia (zona céntrica)



3 de Febrero y Avda. Belgrano

"Las 5 esquinas"

Acceso Pte. Perón



Plaza Las Margaritas

Calle España (Barrio Azul)



Calle Saavedra, frente a la Plaza Virgen de Guadalupe (Barrio Guadalupe)

Acceso Pte. Illia

Plaza del Sol

Avda. Ramírez (límite de Barrio San Francisco de Asís y del Rosario)

Calle Chaco

Plaza San Lorenzo

Avda. Independencia





Avda. Pesante e Independencia