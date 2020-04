Schneider reclamó el pago de coparticipaciones: "Nos estamos gastando reservas y en mayo ya vamos a empezar a tener problemas"

El Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio incidió en las diferentes economías y el Estado -en sus diferentes estamentos- no quedó ajena a la complejidad de la situación. En este contexto, las coparticipaciones constituyen un oxígeno monetario que desde hace unas semanas los municipios solicitan y en los últimos días, reclaman con vehemencia. En diálogo con FM Estación Plus Crespo, el presidente municipal Arq. Darío Schneider expuso la incidencia en el ámbito de la ciudad: "Es un tema que venimos conversando con el gobierno provincial y que le hemos pedido en varias oportunidades, la posibilidad de que todos los fondos que envía la Nación a la Provincia, se coparticipen. El problema actual que tenemos es que el dinero que llega diariamente, no se está coparticipando. Estamos prácticamente en un 80% menos de lo previsto en cuanto a ese tipo de ingreso y esta caída abrupta se ve reflejada en abril. Sabemos que la Nación está enviando fondos a los gobiernos provinciales, porque es lo que acordaron con los gobernadores. Pedimos entonces que se continúe la cadena, que se coparticipe a los municipios, para compensar las caídas que estamos teniendo. No estamos pudiendo trabajar, no hay actividad económica en nuestro municipio, tampoco tenemos ingresos propios. Todo esto es una cadena que va realmente generando un problema económico".

El mandatario crespense sostuvo que el no envío de coparticipaciones repercute en las arcas municipales y siendo concreto en la afectación, explicó: "Durante el mes de abril tenemos disponibilidad para solventar sueldos y gastos de funcionamiento, pero tengamos en cuenta que ocurre porque esos fondos los obtuvimos producto de haber tenido una buena recaudación durante febrero y marzo, que es lo normal. Tener buenos ingresos en estos meses, permite que hagamos caja, para poder sostener el funcionamiento del municipio durante todo el año. Hoy nos estamos gastando esas reservas y mayo ya vamos a empezar a tener problemas. No es para alarmarse, pero no analizar este escenario, sería un error. Nosotros hemos tomado medidas de restricción de gastos y hemos hablado con el personal, haciéndoles saber que van a tener su sueldo, pero habrá una reducción, porque no habrá horas extras ni adicional. Todos están colaborando y se está recortando para poder solventar la situación y seguir adelante. ¿Cuánto tiempo lo podemos sostener? Esa es la pregunta que nos ocupa", afirmó el intendente.

Dario Schneider como máximo coordinador del Comité Local de Emergencia en Salud, había requerido a Provincia ser una de las ciudades con Cuarentena Administrada, precisamente para ir reduciendo el impacto de la inactividad. En tal sentido, indicó: "No está siendo sustentable la situación a los gobiernos locales y por eso ya era hora que vayamos buscando alternativas, para empezar a financiarnos. Muchos municipios no tenemos casos, nos estamos cuidando, estamos respetando la cuarentena, me parece que es tiempo de empezar a analizar alternativas para empezar a salir adelante".

Quien dirige los destinos de esta ciudad pidió un sentido de compromiso a las autoridades provinciales, habida cuenta de las responsabilidades asumidas por las intendencias ante la pandemia. En tal sentido, manifestó: "A nosotros nos piden que nos hagamos cargo -como lo estamos haciendo- de hacer cumplir las cuarentenas. Los municipios estamos trabajando muchísimo en este sentido y las comunidades están siendo solidarias, tratando de llevar la acotada práctica permitida de la mejor manera. Entonces, estando controlada o contenida esa situación, ahora pedimos que nos sentemos y veamos cómo seguimos desde el punto de los recursos faltantes".