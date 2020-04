Consentimiento y creatividad, las claves para disfrutar de la sexualidad también en cuarentena

La cuarentena incide en las conductas y hábitos de todos, y el plano sexual no queda ajeno a ello. Sin embargo, por estar estrechamente ligado a las emociones de las personas, requiere de especial atención, convirtiéndose en una prueba a superar, tanto para las parejas de años como para quienes están en una etapa de incipiente conocimiento. El aislamiento atravesará a cada uno y vale la pena, estar atentos para no dejar librado al azar los resultados, una vez transcurrida la pandemia.

En diálogo con FM Estación Plus Crespo, la Lic. en Psicología y Sexóloga clínica, Isabel Rojas, abordó la temática, sobre la cual referenció: "Estamos aprendiendo a conectarnos de otra manera, porque las circunstancias han cambiado. El compartir con el otro, hoy es diferente. La sexualidad entendida como el contacto pleno con la otra persona, donde hay comunicación, abrazos, el estar apretaditos, tocarnos, darnos un beso, claramente esta modalidad en estos momentos está sufriendo mutaciones y estamos aprendiendo nuevas formas, acordes a este momento particular". La profesional introdujo así la aparición del "Sexting", este término popularizado en las últimas semanas y que si bien hace alusión a una práctica que lleva un tiempo de presencia en la sociedad, recientemente tomó mayor protagonismo. De hecho, Rojas indicó: "El sexting es una práctica que tiene que ver con el intercambio de imágenes y videos, con tinte sexual, y que se realiza a través de las distintas plataformas tecnológicas, la más común es el celular. Es fundamental resaltar que como toda práctica sexual, tiene que haber consentimiento. Ambos actores intervinientes deben acordar y concordar en que está bueno incursionar en esta vía. El disfrute tiene que ser para ambos integrantes, si solo una persona lo hace y la otra no lo pasa tan bien, deja de estar bueno".

La sexóloga compartió la recomendación que hizo el gobierno nacional de no descartarla como alternativa para mantener encendida la intimidad y agregó: "Tiene que generarse un vínculo previamente, entablarse confianza, haber consentimiento. Se va gradualmente generando atracción, cada uno pregunta si puede avanzar en lo que dice o muestra, aceptando y compartiendo ese hasta dónde puedo y cuál es el límite, sin manipular al otro. Cuando se intercambian fotos o videos, cuidarse y cuidar al otro es también que no aparezcan rostros, ni tatuajes de determinadas partes del cuerpos, el fondo de la imagen, son tips a tener en cuenta. El sexting tiene un montón de beneficios para la salud mental y es una herramienta muy válida en sesiones de terapia de pareja. Esta cuarentena tendrá dos disparadores: se puede salir más fortalecidos, habiendo descubierto y aprendido mucho, que será el escenario con que se encuentren algunas parejas; o también puede ocurrir una distancia, que se planteará en aquellas historias donde ya había resquemores o algunas incomodidas, porque el hecho de estar todo el tiempo juntos, con todos los condicionantes o malos tragos que implica, genera una situación compleja. En la sexualidad interactúa la integralidad de la persona, por lo que influye cómo se vive este día a día".

Rojas invitó a poner énfasis en la creatividad para optimizar la intimidad y en tal sentido manifestó: "La cuarentena nos lleva a compartir más tiempo del que habitualmente le dedicábamos a los vínculos afectivos. Antes quizás era sólo los fines de semana o el período de vacaciones que alguien pasaba con su pareja, pero ahora son muchas horas y durante muchos días. Entonces depende mucho de la creatividad de la pareja. Siempre hay que reinventar ese contacto y vínculo, ponerle condimentos nuevos y más en estas circunstancias, así que vaya si no es pasar una prueba esta cuarentena", exclamó.

Apuntando al desafío de lograr intimidad, la profesional indicó que cada pareja debe encontrar su modalidad propicia. En la disyuntiva de un encuentro planificado o uno improvisado, respondió: "Depende del contexto. Hay familias que tienen chicos de diferentes edades dando vueltas por la casa, en distintos horarios, entonces tendrán que ponerse de acuerdo en el momento que van a dedicarse para ellos. Lo improvisado en estos casos no es lo más factible. Pero por otro lado, hay un elemento que tenemos todos, en todas las casas y que no lo estamos usando y que es: la llave de la habitación. Cuando las parejas con imposibilidad de tener intimidad, escuchan esta propuesta en el consultorio, gesticulan caras increíbles, como expresiones de que nunca se les hubiera ocurrido y argumentan que no por si pasa algo, pero si escuchan un ruido distinto que los alerta, es cuestión de salir. Nadie queda encerrado. Pasa que es una acción que genera mucha culpa dar la vueltita de llave. Las soluciones a veces son mucho más sencillas y están más a nuestro alcance de lo que creemos".



En relación al sexting, Isabel Rojas profundizó un uso responsable. En esa línea de pensamiento, detalló: "En este tipo de prácticas es muy importante el cuidado, valorar el nivel de seguridad de las aplicaciones que se utilizan, para evitar intromisión de extraños. Hay aplicaciones que están específicamente diseñadas para el sexting y se evita que los archivos enviados sean interceptados por la piratería. Básicamente son App donde la privacidad es prioridad y ese material enviado se autodestruye, la persona tiene la posibilidad de encriptar archivos que no quiere que otros vean. Bloquea la posibilidad de la pornovenganza, que se da cuando por celos, despecho, ante una ruptura amorosa, se rompre el contrato de confidencialidad de la pareja y tras la pelea una de las partes hace circular, difunde o expone lo que fue parte del vínculo. Hace pública esas imágenes con el objetivo de dañar a la otra persona. Entonces vale destacar, que el sexting, como toda práctica tiene pro y tiene riesgos. Una etapa es el envío –con consentimiento- y la segunda es cuando se recibe y su difusión no consentida a través de las redes. Si eso ocurriera, hay herramientas legales".

Finalmente, la sexóloga aconsejó: "El sexting es una buena herramienta, pero no todos tienen que sentirse obligados a hacerlo. Cualquier persona tiene derecho a decir que no le gusta, no es necesario seguir la moda. Y un no siempre es no", concluyó.