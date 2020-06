Consiguió trabajo el vialense que devolvió $80.000: "Siento que me llegó la bendición", afirmó

Estacion Plus Crespo

Ariel Sacca vivió esta semana una circunstancia que contó con humildad, convencido de haber hecho "sólo lo correcto". Halló un sobre frente a la Plaza San Martín de Viale y lo devolvió a sus dueños: en el interior había $80.000. La actitud trascendió rápidamente, ya que tampoco aceptó una recompensa.

Si bien el vialense afirmó que "es suficiente con un gracias", este sábado confirmó a FM Estación Plus Crespo, que atravezó una nueva situación que lo llenó de satisfacción: "Un señor se presentó en mi casa a ofrecerme trabajo. No sólo acepté, sino que estoy sumamente agradecido".

El bombero contó que "De la empresa Constructora Quaranta S.A., me van a contratar y este lunes 8 de junio voy a comenzar a trabajar en la construcción del plan de viviendas que la firma está llevando adelante en Crespo".

Ariel había hecho saber que hacía changas y que el hallazgo del dinero lo encontró con dos pesos en el bolsillo, pero nunca dudó en su proceder. En la tarde de este sábado, se manifestó sorprendido por cómo se presentó la posibilidad de acceder a un trabajo registrado: "Me hicieron muchas entrevistas, en medios de distintas ciudades, hubo mucha repercusión, pero nunca pensé que cuando abriera la puerta me iban a ofrecer trabajo. Siento que me llegó la bendición", aseguró.