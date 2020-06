Tras la intervención de Vicentin, hubo una caravana en Crespo

Integrantes de entidades agropecuarias y vecinos hicieron escuchar sus bocinas por el centro de la ciudad, bajo el lema "No a la expropiación, sí a la justicia".

Estacion Plus Crespo

El Comité Ad Hoc de Acreedores Privados Internacionales expresó su disposición de discutir con el gobierno argentino la regularización de la deuda de Vicentin con el Estado, estimada en alrededor de US$500 millones. Por otra parte, mediante un DNU publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo Nacional estableció una intervención por 60 días de la empresa. Dicha medida encuentra a la población argentina con opiniones encontradas.

A las 20:00 de este miércoles, una de las posturas se visibilizó en Crespo, dado que quienes se oponen a la intervención y eventual estatización de Vicentin, desarrollaron una caravana por las calles céntricas de la ciudad. Portando banderas y tocando bocinas, se manifestaron bajo el lema "No a la expropiación, sí a la justicia".

La Sociedad Rural Argentina es uno de los sectores que había instado la movida, que tuvo eco en Crespo. Desde la entidad, en un comunicado señalaron: "No vinieron por Vicentin, no vinieron para proteger la producción. Vinieron por nosotros, vinieron por la democracia. Hoy nuestra bandera a media astasimboliza la tristeza ante el entierro de los valores republicanos. Hemos advertido sobre el uso del odio, y lamentablemente tuvimos razón. No juzgamos conductas emrpesariales, para ello está la justicia. Desde el punto de vista ético, juzgamos lo ilícito del accionar de un Poder que se atribuye la suma del poder público. Una Nación que respete su Constitución Nacional es una República. Avasallar la Constitución es nuestra desintegración como Nación. ¡Hoy sentimos dolor de país!".