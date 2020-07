La Congregación Evangélica del Río de la Plata está cumpliendo su centenario en Crespo

Este sábado 18 de julio, la Congregación Evangélica del Río de la Plata de Crespo cumple su aniversario centenario. Tan significativo momento social y espiritual, es vivido por los hombres y mujeres a los que contiene, con mucha alegría y proyectando en algún momento poder desarrollar los festejos que por estos días no pueden tener lugar. En diálogo con FM Estación Plus Crespo, el Pastor Dario Dorsch expresó: "Un día como hoy pero de hace 100 años, se conformó una Asamblea, en la que se fundó nuestra Congregación. Lo recordaremos en el Culto de manera particular. aunque obviamente no se puede referenciar en un momento tanta gente que ha pasado a lo largo de esta historia. Habíamos previsto desarrollar actividades alusivas desde fines de febrero hasta ahora, para todo quedó suspendido por la situación de público conocimiento. Son circunstancias y hay que adaptarse, porque además aprendemos muchísimo de estas cosas que nos tocan vivir. Trasladaremos los festejos para más adelante, cuando sea posible que la gente pueda participar, queremos que todos puedan asistir sin riesgos. Quienes han estado en el principio de este camino que ha recorrido y marcado la Congregación de Crespo, ya no están entre nosotros, pero nos parece lindo que la comunidad pueda rendirles homenaje, compartir ese momento de emoción con sus familiares, las nuevas generaciones. Tenemos confianza en que llegará el momento de poder hacer los festejos".

Reseña histórica

• En el año 1895 llegan de Alemania los primeros cristianos evangélicos que conformaran la Congregación Evangélica de Crespo.

• En 1907 comienzan a afincarse en Crespo las primeras familias de origen ruso alemán. Se congregan en casas de familia recibiendo atención pastoral desde Aldea Protestante y Ramírez.

• El 18 de julio de 1920 los miembros convocan a una Asamblea y fundan oficialmente la Congregación con el nombre de “Comuna Evangélica de Villa Crespo”.

• De allí en adelante la Congregación es atendida pastoralmente desde Ramírez, luego desde Aldea Protestante, desde Viale y por último nuevamente desde Ramírez.

• En 1924 se adquiere un terreno con una casa, para utilizarla como escuela y capilla. Dicha escuela lleva el nombre “Juan José Paso”.

• En el año 1926 se vende dicho inmueble, suspendiéndose transitoriamente la escuela.

• En 1927 el Sr. Santiago Stieben dona el terreno sobre Avenida Independencia para la construcción del templo.

• El 20 de mayo de 1928 se coloca la piedra fundamental del templo y el 30 de septiembre se lo inaugura. La dirección de la construcción estuvo a cargo del constructor alemán Carlos Lochner, quien fue traído al país y a Crespo por la familia Saguemüller para trabajar en las obras de la empresa. El templo de la IERP y el de la parroquia del Rosario fueron hechos por el mismo constructor en forma paralela e inaugurada el mismo día, ambas en la plaza central de la ciudad en un acto ecuménico.