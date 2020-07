Panaderos acordaron aumento de entre un 10% y 15% para las elaboraciones dulces

"Esta semana se salió a la calle con un incremento de entre un 10% y 15% en las elaboraciones dulces, de acuerdo a lo hablado con los colegas, porque se trata de unificar un poco y ajustar lo menos posible, para no hacer un impacto tan grande en el bolsillo del consumidor", afirmó Mario Usinger, panadero de la ciudad. En diálogo con FM Estación Plus Crespo, explicó que "se han ido incrementando los costos de la materia prima y hubo que trasladarlo al precio. Lo que más ha subido es la harina, la margarina y la levadura. También el embalaje, dado que hay una gran demanda y poca producción de este tipo de elementos que necesitamos para llegar a las góndolas".

Pan o galleta, otras de las clásicas producciones que integran la mesa básica, también estaría con posibilidad de aumento. Al respecto, Usinger anunció: "Se está evaluando ajustar el precio del pan, debido a que estamos teniendo aumentos importantes en el precio de la harina. La semana pasada subió más de un 10% y acumulado desde el año anterior a este, aumentó un 25%, por lo que estamos averiguando a qué precio llegaría a estar la harina como para formar el precio del pan".

No obstante, a la variable de aumentos de insumos es necesario compensarla con los volúmenes de venta, ecuación que preocupa al sector. De hecho, Usinger afirmó: "Las ventas están en caída. La situación no acompaña. Al inicio de la pandemia sufrí una baja de hasta el 60% del nivel de producción y he subido este último tiempo un 25% más, pero no nos movemos de ese margen porque no hay consumo. Esto está generalizado, por eso estamos siendo cautos y nos preocupa la incidencia del precio que lleguemos a fijar".