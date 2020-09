Este jueves y viernes continuará la desconexión virtual de docentes

Estacion Plus Crespo

Los días jueves 17 y viernes 18, habrá desconexión virtual en todo el sistema educativo, conforme el plan de acción dispuesto por AGMER y que continuará bajo esta modalidad los días 22, 23 y 24 de septiembre.

Desde la Filial Crespo-Seguí de dicho gremio, el secretario adjunto Pablo Fontana, indicó a FM Estación Plus Crespo: "Se reclama volver a la paritaria, que se convoque y reunirnos con la patronal, con el gobierno. Es necesario tener un diálogo respecto a la recomposición salarial, ya que no tenemos desde el año pasado y sabemos cómo van aumentando las cosas, en unos rubros más y otros menos. Y tenemos otros también también que nos interesan, como plantear una organización de cómo seguir manejándonos con las clases no presenciales, ya que el docente tiene una carga de stress mayor que la que tenía antes".

El educador comentó que "es prácticamente incomprobable establecer un porcentaje de acatamiento o no, porque es difícil saber si el docente se está conectando o no con sus alumnos. Otra acción no podemos hacer en este contexto de pandemia, por eso se continúa con esta propuesta de desconexión virtual".

"Aún no hemos tenido una propuesta", aseveró Fontana, indicando que una vez que se cumplimente esta medida de fuerza, "se reúnen los delegados departamentales y vuelven a proponer alguna otra medida. Estamos todos los días a la espera de que el gobierno se siente con los gremios".