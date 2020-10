¿Por qué difiere la estadística epidemiológica de Crespo con Provincia?

Los totales no coinciden ante una determinada fecha. Sin embargo, las autoridades locales argumentaron cuál sería la causal.

Los reportes suministrados por el COES de Crespo y el Ministerio de Salud de Entre Ríos, arrojan cifras diferentes en cuanto a la situación de coronavirus que presenta esta ciudad. De hecho y a modo de ejemplo, hasta este domingo 11 de octubre, la Municipalidad de Crespo dio a conocer confirmó 267 casos positivos acumulados, mientras que Salud Pública Provincial reúne un total de 197 casos confirmados.

Si bien las estadísticas no invalidan la importancia de mantener los cuidados personales, analizando los posibles factores de incidencia, el responsable de Salud Municipal, Dr. Marcelo Cerutti, explicó a FM Estación Plus Crespo: "Interpreto que hay una diferencia en cuanto al tiempo de carga de los datos. Actualmente hay pacientes que se hisopan por la vía pública, hay pacientes que desde hace 15 días aproximadamente se están haciendo los test rápidos en un laboratorio privado, y hay casos que se diagnostican por epidemiología, que refiere al contexto y evaluación clínica general. Si una persona fue contacto estrecho de un paciente positivo y empezó a tener síntomas, ya se lo considera positivo sin necesidad de ser hisopado (es una de las características de la transmisión por conglomerado). Se llena una ficha de denuncia epidemiológica, pero no hay un resultado de laboratorio, aunque ya se lo considera positivo y se avanza en su tratamiento. Entonces, a través de la Oficina de Estadística Municipal, recabamos toda esa información todas las semanas, que en una cuestión de caudal de datos es menor a lo que recolecta la Provincia, favoreciendo la celeridad. Por este motivo, la carga nuestra es más rápida".

El profesional defendió el reporte municipal y aclaró que también existe veracidad en los informes provinciales. Al respecto, aclaró: "Nosotros estamos seguros que los datos que manejamos son fidedignos, porque son los que surgen de los laboratorios bioquímicos e incluso, son los mismos datos que envía la Provincia; sólo que Provincia tiene un desfasaje de tiempo. Capaz se cargan primeros los hisopados a cargo de Salud Pública, después los resultados de hisopados practicados en establecimientos privados, con posterioridad los casos que llegan por Ficha Epidemiológica; entonces la diferencia pasa por ahí. Estoy seguro que los números que están más cercanos a la realidad, son los que manejamos a nivel local y no porque la Provincia lo esté suministrando mal -para nada y que quede claro eso-, sino que responde a la demora en la carga de los datos por la propia dinámica que significa abordar la pandemia".

