¿Qué incidencia tendrá la deuda pública en las arcas municipales el año próximo?

El bosquejo normativo que el Departamento Ejecutivo giró al Concejo Deliberante incluye la proyección de inversiones, ingresos y egresos. Respecto de esta última arista económica que entra en juegoen toda balanza de situación financiera, el secretario de Producción, Economía y Hacienda, Hernán Jacob, informó a FM Estación Plus Crespo: "El contexto de situación del empréstito en dólares que el municipio tomó del gobierno de Entre Ríos, en los mismos términos que la provincia lo hizo con acreedores privados internacionales, a través de una emisión de títulos, es que la Provincia entró en default con ese crédito. No pagó la cuota de agosto e inició un trámite de refinanciación, que aún no está terminado. Nosotros sí pagamos la cuota de agosto al Estado Provicial, que es nuestro acreedor –no tenemos vinculación con los acreedores externos-. Esa obligación se abonó en tiempo y forma, de acuerdo a los valores liquidados. Por lo pronto, seguimos pagando intereses, porque la amortización de capital recién se da en los ejercicios 2023, 2024 y 2025. Es de 72.000 dólares anuales. Lo estimamos a un dólar de $110 y eso implica una previsión de gastos de $8.100.000 para el año próximo. Representa el 0.86% del presupuesto, por lo que es un compromiso absolutamente manejable". Cabe recordar, que con dicho crédito internacional se afrontaron las obras de remodelación del acceso Pte. Alfonsín y las obras de desagüe y mejoramiento de problemáticas de infraestructura vinculados al curso de agua que atraviesa Barrio Azul.

En lo que concierne a la deuda por el recambio lumínico, el funcionario municipal indicó: "Tenemos una amortización del programa Mi Ciudad Led, que finaliza en un porcentaje mayoritario en el mes de marzo del 2021 y queda un remanente a pagar hasta mayo. Ahí tenemos previstos $5.100.000".

Con este escenario, el secretario municipal sostuvo: "Todo lo que es deuda pública del municipio no supera el 1.5% del presupuesto, lo que aún a riesgo de una devaluación –ojalá que no ocurra-, no es un compromiso que ponga en riesgo la economía municipal" y agregó: "No tenemos ningún compromiso a corto plazo adeudado. La deuda con proveedores –que es de entre 8 y 15 millones de pesos, dependiendo la época del mes-, es corriente, que se va pagando. Tenemos saldo de caja y de cuenta bancaria suficiente para afrontarlas en tiempo y forma a esas obligaciones".

El funcionario atribuyó el presente económico de la ciudad a una serie de decisiones oportunamente tomadas: "A pesar de la disminución de ingresos, lo positivo de este año es que la pandemia nos permitió hacer una disminución mayor de gastos. Las decisiones que tomamos inmediatamente de iniciado el ASPO y ante un panorama incierto de lo que iba a pasar, consistieron en una fuerte contracción del gasto, lo que nos llevó a un ahorro de 9 puntos. Significa que el superávit acumulado al 31 de octubre de este año, es de 63 millones de pesos; que detraídos el déficit que arrastrábamos históricamente, nos da un superávit neto de más de 40 millones de pesos".

"La situación financiera del municipio hoy es buena", destacó Jacob, al tiempo que resaltó: "Eso no nos hace dormirnos en los laureles, sino que nos compromete a darle mayor eficiencia a la asignación de recursos, para que se note en la calle, que es la obligación que tenemos los funcionarios públicos. Nuestra obligación es administrar correctamente los recursos y procurar que llegue a los destinatarios finales, que son los contribuyentes", concluyó.