Bomberos crespenses atacaron el fuego en Islas de Victoria

La Federación Entrerriana de Bomberos Voluntarios convocó al recurso humano de esta Regional, para que sumen a quienes tengan disponibilidad de para desempeñarse como brigadistas en islas o personal con experiencia. A la solicitud, el cuartel local respondió con el envío de dos personas: Pablo Gettig Jacob y Romina Franz.

A su regreso, el Jefe de Cuerpo Activo y partícipe de dicha colaboración funcional, Pablo Gettig Jacob, contó a FM Estación Plus Crespo: "Trabajamos en conjunto con otros bomberos de Entre Ríos, divididos en dos cuadrillas de ataque: en una éramos 8 bomberos, incluyendo Romina -que era la única personal femenino- y la otra estaba compuesta por 7 masculinos".

"Salimos a las 6:00, dado que teníamos que estar antes de las 9:00 en un punto de encuentro que se había acordado, ubicado en el puente Rosario-Victoria", dijo el bombero al comenzar a repasar la vivencia: "Un helicóptero nos trasladó hasta el lugar de ataque. Después de esa primera intervención, caminamos dos o tres kilómetros, para atacar otro foco y ya prácticamente sin agua -salvo las mochilas, que son 20 litros, pero se consume enseguida-. Se trabajó con herramientas como rastrillos segadores, Mac leod y guachas, todo muy rudimentario. Con dichas herramientas se hicieron brechas y contrafuegos, aprovechando la dirección del viento".









"Volvimos alrededor de las 19:00, porque el helicóptero no puede volar en contexto de tormenta, entonces las condiciones del tiempo aceleraron un poco el regreso", comentó el voluntario. Las imágenes aéreas dejan en evidencia cómo se frenó el fuego.









El escenario natural reúne condiciones que no son beneficiosas para la sofocación definitiva. Al respecto, sostuvo: "Hay muchos focos desparramados por todos lados. Más grandes, más chicos, pero todo está seco. Donde cruzaba el río o había lagunas, no hay nada y eso es propicio para que se queme rápidamente y no se frene. Antes el agua existente paraba el fuego, ahora si no se combate, se extiende y quema muchas hectáreas".

"Se complica atacar el fuego", manifestó el bombero crespense y compartió un aporte personal: "Desde mi experiencia, estoy acostumbrado a combatir incendios forestales con vehículos y la tarea de este martes fue toda manual. Tendrían que planificar para el día de mañana, incorporar vehículos livianos autopropulsados -como cuatriciclos o los polares-, que vienen con un poco de agua y ya cambia el escenario. No se ven muchos vehículos así en el país, pero dada la magnitud, sería para tenerlo en cuenta".

El martes se registraron altas temperaturas, una de las primeras jornadas agobiantes en la provincia, pero ello no fue impedimento para realizar un combate activo, más allá de algunos inconvenientes vinculados a la condición climática: "El personal de Crespo respondió muy bien a la exigencia. Sí unos muchachos de la cuadrilla se descompensaron un poco, fueron al área de descanso y salieron de servicio unas horitas. Pero es atendible que pase por las altas temperaturas reinantes. Incluso uno de los muchachos había estado con pocas horas de sueño, porque había combatido un incendio importante en la noche anterior y todo eso influye".

La satisfacción del deber cumplido es una vez más, la mejor compensación. Gettig Jacob analizó las emociones que atravesó al volver y dijo: "Es muy lindo regresar sano y salvo, después de una experiencia muy particular. Tras la jornada de hoy, que te esperen en tu casa genera sensaciones muy positivas y gracias a Dios, se disfruta. Hoy nos tocó ir a nosotros, otro día irán otros. El oficial que estaba a cargo quedó muy conforme con el trabajo, muchos eramos debutantes en incendios de islas, lo que es bueno también. Se trabajó duro, pero la situación lo ameritaba, porque el fuego no frena y había que cortarlo. Ojalá que el río se recupere. Es cíclico, hasta hace un tiempo casi llegaba a la ruta y ahora hay que caminar kilómetros y kilómetros. Es muy triste, esperemos que cambie pronto".

Finalmente, Gettig Jacob dejó en claro que todo responde a la vocación de servicio y en tal sentido resaltó: "Si bien es jurisdicción de Victoria, está trabajando la Federación Entrerriana y colaboramos en lo que se puede. Nos hace sentir bien poder ayudar. Siempre nos debemos reciprocidad y es muy lindo poder trabajar con otras realidades. En bomberos nos vamos complementando todos", concluyó.