Transporte provincial evalúa los pros y contras de habilitar viajes en micros con más pasajeros

La autorización de Nación es general, pero no aplica en forma inmediata. En Entre Ríos, las empresas con servicios de larga distancia, deberán aguardar la conformidad de Provincia. La Secretaría de Transporte analiza si resulta propicio o no.

Estacion Plus Crespo

A través del Boletín Oficial se conoció que de acuerdo a recientes disposiciones de la Comisión Nacional Reguladora del Transporte, los micros de larga distancia podrán operar con hasta un 80% de su capacidad. Hasta ahora, la cantidad de pasajeros permitida estaba más disminuida, para evitar la congestión de los servicios y minimizar las posibilidades de contagio de Coronavirus.

Esta habilitación de Nación está "supeditada a la autorización de cada provincia", que puede adherir o no a la misma, conforme a la situación particular de cada jurisdicción. Según se confirmó a FM Estación Plus Crespo, la Secretaría de Transporte de Entre Ríos aguarda el dictamen técnico-profesional que elabore el Comité de Emergencia en Salud (COES) de la provincia, que se encuentra evaluando la factibilidad, características y alcance de una eventual implementación de esta nueva disposición.

Asimismo, cabe recordar que los servicios de larga distancia aún no se encuentran operativos en la jurisdicción entrerriana. De no surgir inconvenientes, se estima que las terminales podrían ser destino o procedencia de este tipo de prestación antes de las fiestas venideras.

