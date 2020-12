Agresor de género fue condenado a 3 años de prisión condicional y 2 años de reglas de conducta

Estacion Plus Crespo

Un caso de violencia de género en el contexto de una relación de pareja, arribó a una contundente resolución por parte de la justicia. Una sucesión de episodios, reincidencias y quebrantamientos de medidas restrictivas, enmarcan la situación que movilizó a policías y al sistema judicial en reiteradas ocasiones, a lo largo del 2019.

Supo FM Estación Plus Crespo, que el viernes último el denunciado llegó hasta el banquillo de acusados del Salón Nº 5 de Tribunales, para participar de la Audiencia de Garantías, celebrada por el Juez de Garantías, Dr. Ricardo Bonazzola. Mediante el reciente veredicto, se le impuso la pena de 3 años de prisión condicional y 2 años de reglas de conducta. Si esa batería de condiciones es incumplida, el plazo restante hasta fines de 2023, los pasará alojado en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná. De su comportamiento, dependerá el riesgo de traslado y carcelación.

La condena atendió la petición del Fiscal Dr. Leandro Dato, en defensa y resguardo de la víctima, pesando sobre el agresor denunciado algunas circunstancias especiales: el acusado reconoció haber cometido los hechos de violencia endilgados. Su ex pareja había sido objeto de amedrentamientos y agresiones, llegando en una ocasión a recibir puntos de sutura por una herida con arma blanca. Con posterioridad y para evitar reincidir, el hombre se había comprometido a radicarse en Buenos Aires, pero la condición de pandemia complicó su mudanza, no llegando a concretarla. Tenía prohibido acercarse a su ex pareja, conforme lo acordado en Juicio Abreviado y en vigencia desde febrero, pero se detectaron incumplimientos a dicha restricción. La violación a las reglas fijadas motivó la formulación de una advertencia, que derivó en el avance de las actuaciones hasta la instancia condenatoria referenciada.

Se agotaron todas las instancias de apercibimiento para el agresor y ahora la sentencia recaída en la causa es concreta: su comportamiento pondrá en juego día a día su libertad.