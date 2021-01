Familia crespense fue estafada al pretender reservar alojamiento para vacacionar

El auge de la temporada favorece el ardid. Los damnificados pagaron por una estadía que no tendrán en Bialet Massé, provincia de Córdoba.

Estacion Plus Crespo

Organizar las vacaciones tradicionalmente es una tarea que trae aparejada buenas expectativas. Sin embargo, una familia de Crespo vivió una desagradable experiencia, además de haber sufrido una pérdida económica. Con el espíritu de advertir a la población para evitar que a otros les suceda, en diálogo con FM Estación Plus Crespo, el damnificado contó: “Decidimos pasar unos días en Bialet Massé, provincia de Córdoba, y estuvimos buscando alojamiento por Internet, conociendo propuestas por Facebook, hasta que elegimos un lugar. Se trataba de una publicación con ofrecimiento de hospedaje en 3 lugares: Bialet Massé, Carlos Paz y otra localidad cercana más. Nos gustó las fotos del lugar y nos contactamos vía whatsapp. Nos pusimos de acuerdo en la fecha e hicimos una transferencia de $10.000 a modo de seña, para reservar la fecha. Nos confirmaron que llegó el depósito y después no nos contestaron más. Desaparecieron también las publicaciones, así que obviamente no logramos recuperar el dinero”.

“Es la primera vez que nos pasa”, expresó con decepción el hombre y agregó: “Tenemos los datos del CBU y demás, pero no hicimos aún la denuncia. Por lo que nos pasó, empezamos a buscar alojamientos en lo que no haya que pagar por adelantado”. En estos tiempos, eso pareciera ser la opción más segura para evitar estafas.