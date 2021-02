"Preocupación" en pescaderías por la reposición de stock

La Cuaresma representa la "temporada alta" para el sector gastronómico dedicado al pescado, ese noble producto cuyas ventas se multiplican durante el período previo a la Semana Santa. Sin embargo, este año la mayor incertidumbre no está puesta en la demanda, sino en la posibilidad de provisión. Así lo manifestó Manuel Strack, un conocido comerciante crespense del rubro. En diálogo con FM Estación Plus Crespo, afirmó: "Estamos empezando bastante mal, porque no se consigue la cantidad que uno necesita. Tararira no hay, es muy poco lo que aparece. Se está consiguiendo sábalo, algo de surubí y raya, es lo que dispongo. Hoy si me preguntan por milanesas -por ejemplo, que tiene mucha salida-, respondo que tengo, pero cuando me toque reponer, no sé lo que voy a conseguir o en qué plazo. El río no está entregando nada. Anduve por el frigorífico de Victoria averiguando y uno de los dueños me confirmaba que no hay pesca, no es una cuestión de los proveedores, sino que no salen piezas. Va a ser una Cuaresma rara. En otros años, uno se podía ir stockeando un mes o dos antes, pero esta vez no hubo nada, porque el río estaba seco y si bien ahora volvió el agua, cuando hay movimiento no se puede pescar, es difícil el panorama".

"Hace 19 años estoy en el rubro", dijo Strack y desde su experiencia acotó: "Cuando yo empecé, se vendía bien en Cuaresma y después disminuía mucho, durante el año era muy poca la demanda. Pero ahora durante el año se está vendiendo bien, la gente consume más pescado que en otras épocas. Piden filet de tararira, filet de boga ó boga despinada y en lo que son productos elaborados, milanesas, hamburguesas y empanadas. Sale mucho todo lo que es rápido para cocinar".

Como todo alimento, los valores se van actualizando. "Los precios se fueron por las nubes, ya estamos cerca del costo de la carne vacuna, con lo cual no es barato. Todos los productos subieron y el pescado no es la excepción, se encarece el transporte, el pescador consume mucho combustible y todo eso son costos que se reflejan en el precio", indicó Manuel Strack.

Desde otro de los puntos de venta comercial de la ciudad, Giuliana Espíndola ratificó a FM Estación Plus Crespo que el abastecimiento está atravesando un momento complicado y en tal sentido, manifestó: "La mayoría busca sábalos de 2.5 kilos, solemos conseguir, pero no está saliendo muy grande ni mucho".

En relación a los precios y la demanda, sostuvo que "lo más pedido es sábalo entero y despinado, seguido de milanesas y empanadas. Estimamos que habiendo empezado la Cuaresma van a aumentar las ventas, y de nuestra parte, tratamos de mantener los precios como para facilitar el acceso a todos. Las milanesas de sábalo y patí están a $300 el kilo y la docena de empanadas a $260. Por el lado del pescado en pieza, el sábalo entero cuesta $160 el kilo y despinado a $260 el kilo".

"En estos días la gente lo tiene más presente, pero habría que incorporarlo más a las dietas, porque es muy saludable", dijo Espíndola.