En Crespo, con turno asignado, vacunan entre 30 y 40 adultos mayores por día

Estacion Plus Crespo

Un movimiento especial registra por estos días el predio donde está emplazado el Hospital San Francisco de Asís de Crespo, que responde a los protocolos adoptados con motivo del plan de vacunación contra el Covid-19. “Desde el 5 de marzo estamos vacunando a vecinos de la ciudad, mayores de 70 años, que han hecho el trámite correspondiente para recibir la primera dosis. Estamos con un promedio de entre 30 y 40 abuelos por día. Tenemos convocados hasta mañana jueves, entre las 8:00 y las 10:00, de acuerdo a la disponibilidad de los frascos multidosis que hemos recibido. Se va avanzando con la lista de inscriptos”, precisaron a FM Estación Plus Crespo desde el efector de Salud.

El sistema para acceder a la inmunización en simple: “El adulto mayor o un familiar o allegado, debe inscribir a la persona interesada en vacunarse en el registro oficial que habilitó la provincia (www.entrerios.gov.ar/vacunate) y luego, se acercan al hospital y los anotamos, porque se hace una inscripción que queda en el San Francisco de Asís y con la cual se va haciendo un cotejo con la lista provincial. No podemos llamarlos a todos al mismo tiempo, por la situación sanitaria en la que estamos, de manera que vamos generando grupos, se los contacta telefónicamente y se les da una cita, se les otorga un turno”, detallaron. Asimismo, adelantaron a quienes concurran que “a lo largo de la extensión de la fachada del hospital encontrarán sillas, dispuesta con el debido distanciamiento, para que no estén en contacto cercano y puedan esperar más cómodos. Les pedimos que lleguen con barbijos”.

“No hay prioridades y el mecanismo es lo más transparente posible”, aseguraron, dejando en claro que “van recibiendo en base a la época en que comenzaron a anotarse en el sistema y la lista local. Hay abuelos solos o cuyos familiares no pueden entrar a la página y las chicas del hospital les han ayudado a completar la inscripción”.

a vacuna tiene un impacto emocional sobre la población que está siendo vacunada: “La estaban esperando, están contentos, algunos hasta se emocionan cuando reciben la aplicación”, revelaron desde el equipo humano abocado a la vacunación. “Para ellos es súper importante, porque los efectos y las características de la pandemia los ha tocado mucho y en general, estaban deseosos de vacunarse”, afirmaron.

Por estos días, la aplicación es de la primea dosis de Cobished -la vacuna de India-. En cuanto a la aceptación orgánica, remarcaron: “A quienes se la aplican, le estamos pidiendo que tomen paracetamol de 1 gr. ó ibuprofeno, cada 8 horas, durante las primeras 24 horas. Hasta ahora sólo hemos notado que refieren un poquito de dolor en el brazo, pero no nos han informado de ninguna otra complicación. No hemos tomado conocimiento de que hayan presentado fiebre ni dolencias, ni ninguna reacción similar. A cada adulto mayor también se le explica que a partir de los 21 días está en condiciones de recibir la segunda dosis y es posible que llegue para ese plazo. En vacunas hablamos de plazos mínimos, es mejor después que antes, no hay ningún problema si pasa al día 22, 23, 24, sino que es a partir de los 21 que debe recibir la segunda dosis. Se los va a estar llamando de la misma manera, con la misma modalidad de citación”.