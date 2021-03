Productores convocan a una nueva protesta en la rotonda a Crespo

Bajo el lema "Libertad o sometimiento. Elegí vos tu futuro", la Filial Crespo de Federación Agraria Argentina organiza una protesta de productores e insta a ciudadanos de las localidades vecinas a respaldar los planteos que pretenden hacer llegar a la dirigencia política. Será a partir de las 17:00, en el espacio verde de la rotonda de Crespo.

Desde la organización, Fabio Schneider, confirmó a FM Estación Plus Crespo: "Pedimos llevar banderas Argentinas o de Entre Ríos, barbijo y mantener el distanciamiento. Habrá un pequeño palco, con sonido instalado como para que todos escuchen bien y con respeto vamos a dar a conocer la postura de los productores. Siempre la gente quiere moverse y hacer caravana, pero por ahora lo evitamos, como para no generar mayores inconvenientes en este tiempo de la pandemia. Quizás cuando estén las sesiones legislativas por los fitosanitarios, si tenemos que ir hasta Paraná, lo haremos. Ahora estaremos haciendo notar nuestra presencia en el cruce de rutas. Queremos que la gente participe, que pueda dar su opinión".

En cuanto a los motivos que impulsaron coordinar esta protesta, Schneider comentó: "Es por un montón de reclamos que venimos haciendo desde hace un largo tiempo y no tenemos respuesta. Se está agotando la paciencia, cada vez más problemas y parece que la única manera de que las autoridades nos presten atención es cuando se hace una manifestación. Si es ese el camino que eligen, aunque no nos guste, iremos por ahí. Queremos que aflojen con la carga impositiva. Ahora hay nuevos aumentos en el Impuesto Inmobiliario Rural, en el Automotor, todo para arriba y nuestra economía está peor que el año pasado. Yo quisiera saber, preguntarle al Estado ¿qué hicieron con la plata de los impuestos del año pasado?, porque no vemos mejoras en salud, en caminos, ni en un montón de cosas. ¿Para qué quieren más plata?. Los integrados avícolas y los tamberos estamos todos muy mal, somos la variable de ajuste que se hizo para dar los Precios Cuidados. Estoy de acuerdo con una canasta básica acorde al bolsillo del pueblo, pero lo están haciendo con billetera ajena. Ellos no están restringiendo gastos, sino que nos presionan a nosotros".

"No hay vacunas para nuestra gente, pero sí para los amigos del Poder", expresó el dirigente y agregó: "En diferentes cuestiones hay un sinfín de cosas".

"El campo muy pronto va a dar a conocer la lista de quiénes de los políticos estuvieron al lado de la gente -y no digo del productor, sino de los que trabajan-, seguramente va a haber muchas caras largas, pero es momento de que se sepa quiénes se preocupan de los problemas del país y quiénes no", anunció Fabio Schneider. El dirigente de FAA Filial Crespo adelantó que el 2021 será un año activo para el campo entrerriano, ya que proyectan adoptar un rol de participación y presencia en cuestiones claves, sobre lo cual comentó a modo de ejemplo: "Ahora se va a empezar a tratar la Ley de Fitosanitarios, pero se siente un olorcito medio raro. Tenemos miedo que pase a politizarse otra vez y no se atienda estrictamente lo técnico. No podemos politizar algo que científicamente está comprobado, sino vamos a entrar en las ideas y vueltas del ante-año pasado. Vamos a estar donde tengamos que estar".

Los ejes de la convocatoria

En forma oficial, FAA -Filial Crespo- hizo llegar a este medio la invitación a la comunidad para este domingo 14 de marzo, expresando: "Nuestra Bandera Nacional es y será la anfitriona de nuestra manifestación por la República, la Democracia y el Federalismo. Mostraremos la realidad para hacer escuchar el clamor de los ciudadanos rurales y urbanos y solicitamos al gobierno nacional y provincial que se hagan eco de nuestras necesidades y demandas".

"Queremos un futuro donde podamos vivir con dignidad y libertad, para lo cual tenemos que construir el presente con decisión y compromiso en la construcción del bien común. Manifestamos la falta de respuestas ante la problemática que los ciudadanos rurales y urbanos estamos esperando que los gobernantes hagan.

Que los responsables de conducir este país sepan que hay un pueblo honesto, federal y trabajador que también existe", reza el comunicado.