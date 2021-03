Falló la justicia: Robles, Waigel y Winderholler fueron declarados absueltos por Peculado

Este lunes, el Juez Pablo Vírgala dio el veredicto, declarando la inocencia de los ex funcionarios municipales de Crespo frente a la denuncia formulada por la actual gestión. No hubo faltante de fondos públicos ni administración irregular de los mismos.

Este lunes 22 se desarrolló la Audiencia de Juicio, en la cual la magistratura da el veredicto, anticipando la sentencia, cuyos fundamentos se conocerán en forma pormenorizada el próximo 7 de abril. Aún así, los grandes lineamientos en los cuales se basa el fallo, fueron conceptualizados por el Tribunal de Juicio y Apelaciones integrado por Pablo Vírgala, Gustavo Pimentel y Alejandro Grippo.

Tras conocerse que la justicia encontró inocentes a Ariel Robles, Jorge Waigel y Leonor Winderholler, declarando su absolución; el abogado defensor de los ex funcionarios, Miguel Ángel Cullen expresó a FM Estación Plus Crespo: "Fue un fallo unánime, que en los fundamentos que se pudieron conocer hoy, deja muchísima tela para cortar. Fue muy acertado el Tribunal citando no sólo el análisis de la prueba, sino también manifestando el carácter sesgado con que había llegado la denuncia y la prueba por parte del municipio. Incluso con una advertencia -por decirlo de algún modo- a los representantes del Ministerio Fiscal, recordándoles que ellos tienen el deber de objetividad, lo cual celebramos. Siendo honestos, esperábamos un fallo de este tenor y ha sido contundente, por unanimidad y explicando y tomando la imputación en todos sus aspectos, dejando en claro que no había existido ninguna maniobra ilícita".

"La justicia entendió que no hubo faltante de dinero -e incluso el juez Vírgala marcó que los propios denunciantes afirmaban que no había faltante de dinero-. Cuestionaban la aplicación o no de una ordenanza, que los propios denunciantes después reconocen que no era aplicable", aseveró Cullen y agregó: "Es un sinsentido haber llegado a esta instancia, porque han sido 5 años de calvario para tres personas, que se han visto ensuciadas todo el tiempo, con un nivel y una carga de estrés absoluta. Por más que uno sepa y esté tranquilo que uno obró conforme a derecho, el estar sentado en un Tribunal, siendo investigado por nada más y nada menos que una acusación de Peculado, es tormentoso. Es un delito que puede llevar a la inhabilitación perpetua de ocupar cargos públicos. Creo que no es gratuito estar sometido 5 años a la presión de estar en un proceso, nadie sale igual después de esa experiencia. Sus parejas, sus hijos, sus padres, más en una comunidad donde tienen vida pública, porque compran el pan y desarrollan una vida de anclaje social como cualquiera".

Se llevó a debate el mecanismo con el cual el ex intendente Ariel Robles, a través de Acción Social, entregó ayuda consistente en materiales de construcción y medicamentos, a vecinos de la ciudad en situación de vulnerabilidad. La justicia remarcó que se hizo con la misma modalidad con que se viene realizando desde 1995, que obran suficientes registros y que en ningún período hubo objeción alguna de dicho sistema. En ese marco, Cullen agregó otro concepto esbozado por el Tribunal: "Uno de los fiscales cometió el desliz de hablar de que la ayuda social se trata de regalos. Con muy buen criterio, el Tribunal recordó que nuestra Constitución Provincial establece que es una obligación Estatal tratar de eliminar las desigualdades que tiene todo sistema capitalista. Estamos en un Estado Social de Derecho, por lo que el Estado debe intervenir, teniendo un rol social, para que todos tengamos las mismas posibilidades ante las necesidades básicas".

El abogado destacó que la justicia se haya mantenido como un Poder independiente y en tal sentido, manifestó: "El fallo nos devuelve la esperanza en la justicia y en retomar el camino que no vamos a abandonar nunca, pero que a veces nos tiene de brazos caídos. Esto nos insta para seguir luchando en lo que creemos que es justo. Los denunciantes sabían que no había delito y la justicia tiene que reaccionar cuando se busca meterla en cuestiones políticas. Si quieren hacer política, háganla, pero cuando haya elecciones, no de esta manera. El daño que se causa a las personas es irreparable. Ahora tenemos un fallo, pero no me olvida el llanto de Jorge Waigel, de Ariel Robles o de Leonor Winderholler. El daño es tremendo. Ojalá esto sirva para que la justicia sea firme en que si hay delito, que se investiga y se pene; pero si no lo hay, que no se la utilice. Que cuando a las luces se ve que está siendo herramienta de puja política, debe apartarse".

Cullen reafirmó que esta denuncia llevada a juicio "es muestra del lafware que algunos sectores políticos pretenden", refiriéndose a la intención de judicializar la política. En esa línea de pensamiento, ahondó: "No me cabe la menor duda de que esto fue un ejemplo de esa práctica y que es un punto de inicio, que trae oxígeno a la comunidad, porque nuestra justicia no ha caído en esta trampa. Se instaló una idea monstruosa desde los medios de comunicación de Crespo contra los tres imputados y por suerte, la Justicia vino a poner las cosas en su lugar".

Audiencia con el adelanto de veredicto completo