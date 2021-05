Sindicato de la Industria de la Alimentación informó sobre medidas gremiales que adoptan en Crespo

Mediante un comunicado enviado a FM Estación Plus Crespo desde el Sindicato de la Industria de la Alimentación (Nogoyá), expresan que “con motivo de la medida de fuerza dispuesta para el pasado 14 de mayo, por un reclamo hacia la empresa Sagemüller, en que se discuten los pagos y los términos en que se vienen realizando, solicitando tiempos acordes y respeto de los plazos, y el cumplimiento de efectivización de algunos aumentos y decretos del año pasado, informan a la sociedad:

La Empresa es nuestra Empleadora desde hace muchos años y es innegable su honda repercusión en nuestra sociedad de Crespo.

Por Diversos motivos cayeron en Concurso de Acreedores, y posteriormente salieron del mismo.

En ése intervalo, se los espero siempre, y en los últimos tres años, han venido atrasando los pagos, y hemos esperado con hidalguía, que salgan del concurso, lo que se logró (entre todos) y hoy merecemos que las cosas sean un poco más justas.

Lo cierto es que genera incomodidad, el pago retrasado, parcial, fuera de término o en la lejanía, y somos de esperar, no hacer inconvenientes, pero en oportunidades, no vemos la misma prontitud que todos los Trabajadores ponemos en ganas y deseos de preservar la fuente de trabajo.

Este Comunicado, hace las veces de aclaración para la sociedad, de que los trabajadores no están pretendiendo cerrar la planta, indicar que existe negligencia en los sectores de trabajo, aparte de la faena o frigorífico, que hacen denodado esfuerzo para que todo ande perfecto, pero si, ALERTAMOS ENFÁTICAMENTE, que es necesario que se recomponga el sector cumplimiento efectivo directo y sin demora, de los salarios, que si bien no están en baja, lo están con la Inflación que lleva nuestro País, y del cual, el mismo no se remarca, no se estira, y es con el que nuestras familias e hijos, atraviesan, no solo ésta pandemia, sino que hacen frente a su salud, educación, comida, vestimenta y demás formas de vida de cada Trabajador. No cobrarlo, o cobrarlo en partes, genera los problemas con quienes debemos, a quienes adquirimos bienes y servicios, y a quienes pagamos cada mes calendario.

Por último el sindicato destaca que la idea de éste comunicado, es alertar a la población en general y comerciantes en particular, que estamos atravesando como todos, los altibajos del País. Pero que si nuestra economía personal no prospera, demora o se enclaustra, es debido a la falta de tiempo oportuno de todo lo que son nuestras acreencias, que es difícil explicar a cada acreedor de los Trabajadores de Sagemüller de ésta ciudad.

Creemos en nuestra ciudad, en nuestra Sociedad, en la empresa, y solo anhelamos que no se corte el diálogo, que concienticen que tenemos necesidades insatisfechas, que lo ganado en la empresa es nuestra única base de sustentación, y queremos, por todos los medios que les vaya bien, pero que la justicia de los pagos de salarios, sea hecha en primer lugar a quienes damos nuestra fuerza de trabajo, para poder seguir manteniendo la economía local, Provincial y Nacional, y que la Empresa y sus proveedores, sigan avanzando junto a nuestro lado.

STIA Nogoyá Entre Ríos por las empresas y trabajadores mancomunados en la lucha por la patria".

Crespo, Entre Ríos 17 de Mayo de 2.021.-