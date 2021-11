Jinetes de chaleco y casco: "Creo que va a solucionar muchos problemas", afirmó un ex campeón nacional de Jesús María

En estos días se conoció la decisión de los organizadores del Festival Nacional de Jineteada de Jesús María, de poner como condición para la participación de los jinetes, el uso de casco y chaleco. La intención es evitar accidentes trágicos, pero la medida anunció cosechó rápidamente adhesiones y rechazos.

En diálogo con FM Estación Plus Crespo, Simón Kloster Decoud, campeón en categoría de crina limpia en Jesús María 2010 y recientemente subcampeón en el Campeonato Nacional de San Justo (Santa Fe) 2021, evaluó la nueva modalidad que se estará implementando: "Si bien es algo nuevo en Córdoba, al casco hace bastante lo están usando en jineteadas de provincia de Buenos Aires y el chaleco, es muy parecido al que usan los jockeys. Pienso que está bien, para proteger a la persona de algún pisotón o de alguna fractura de costilla cuando uno cae debajo del caballo. El chaleco cubre esa zona, la espalda, el pecho".

"Será cuestión de acostumbrarse a usarlo", dijo el jinete crespense, mostrándose flexible al cambio y en tal sentido agregó: "Creo que no generará incomodidad, porque son elementos que están adaptados a la práctica deportiva. En lo personal, todavía no los he usado, pero no tendría problemas en probar. Sí los he visto y parecieran ser cómodos".

"Creo que va a solucionar muchos problemas, tanto para la organización, como para cada uno de nosotros, porque un golpe en la cabeza es complicado de superar", sostuvo Decoud, recordando que ha habido casos donde las secuelas han sido muy graves e incluso trágicas.

En ese contexto, cabe recordar que el múltiple campeón Raúl Aristegui, "el Maradona de los jinetes" como suelen llamarlo, dijo que está contento con esta realidad y contó su experiencia: "Yo me golpeé varias veces. En septiembre de 2019 lo empecé a usar. Ya me había golpeado la cabeza tres o cuatro veces fuerte y el médico me dijo que no me podía golpear más y empecé a usar el casco. No pesa nada, es livianito, es una protección el chaleco al igual que el casco que es una protección para una patada, un cabezazo y no es incómodo", destacó.

Finalmente, Simón Decoud destacó que "si se trata de cuidar al jinete, vale la pena probar y de última, después evaluar la experiencia", concluyó.

Relacionada: