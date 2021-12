Mujeres llegaron a Crespo en colectivo y se iban en bicicleta: fueron demoradas

Una de ellas tenía antecedentes penales. No obstante, ambas quedaron en libertad supeditadas a la causa. La policía busca dar con los dueños de los medios de movilidad que tenían en su poder.

Estacion Plus Crespo

Buscando dos bicicletas sustraídas, la policía de Crespo dio con otras dos bicicletas que aún no han sido reclamadas por sus propietarios, pero que se encontraban en poder de mujeres de la capital provincial, quienes no pudieron acreditar la propiedad y reconocieron que no habían llegado a esta ciudad con dichas unidades.

Al respecto, el jefe de la dependencia local, Crio. Maximiliano Alva, informó a FM Estación Plus Crespo: "En horas de la madrugada de este domingo, nos anoticiamos a través de un llamado telefónico, que una ciudadana había sufrido la sustracción de dos bicicletas, que se hallaban en el predio de su finca. Inmediatamente personal de esta comisaría se abocó a la búsqueda y en esas circunstancias, es que transcurridas ciertas diligencias, llegan a identificar a dos femeninas, mayores de edad, oriundas de la ciudad de Paraná, que se conducían cada una en bicicleta".

Tuvieron vacilaciones y argumentos extraños. "Ninguna de ellas pudo acreditar la propiedad de los medios de movilidad bajo su tenencia, e incluso aducían haber llegado a la ciudad de Crespo en colectivo y se estaban retirando en bibicletas", comentó el funcionario.

La Unidad Fiscal de Investigación y Litigación, a cargo de la Dra. Melisa Saint Paul, dispuso medias, sobre lo cual Alva precisó: "Se dio cumplimiento a la correcta identificación de ambas femeninas, que quedaron posteriormente en libertad, así como también se realizó el secuestro de los birrodados".

No obstante, la intervención conllevará una nueva instancia, ya que "las bicicletas mencionadas no son las denunciadas vía telefónica, por lo que quedarán resguardadas en la dependencia hasta recibir denuncia o comunicación de aquellas personas que acrediten ser dueñas de las mismas", destacó el jefe de Comisaría.