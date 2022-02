Invasión de grillos en la ciudad: A qué se debe y hasta cuándo durará

Desde hace algunas noches, los grillos han hecho notar su presencia en los hogares crespenses, irritando la paciencia de algunos y causando sorpresa en otros; mientras que las mascotas se muestran desde apáticas hasta muy entretenidas con la caza de estos insectos.

Acerca de la particular situación, el médico veterinario Javier Malavassi, explicó a FM Estación Plus Crespo: "Hay una proliferación puntual en este tiempo, dada el pico en la curva de reproducción de grillos. Esta invasión que se produce en Crespo y en gran parte de la zona centro de Argentina, se debe -como muchos años pasa-, tras períodos de sequía. Al aparecer alguna lluvia, se suceden nacimientos abruptos de estos insectos, ya que durante 'la seca' no habían podido reproducirse. Los grillos tienen su período de reproducción muy regulado por el ambiente. La humedad y la temperatura son determinantes para sus fases de reproducción. De hecho, en invierno disminuye muchísimo esto, por las bajas temperaturas. Si esta temporada primavera-verano hubiera habido un clima húmedo, los nacimientos se hubiesen dado en forma regulada, sostenida en el tiempo con cantidades promedio, pero atenuada un poco la sequía, se concentraron los nacimientos en un corto plazo de tiempo".

El servicio meteorológico nacional anunció precipitaciones para los próximos días. "Esas lluvias serán favorables para más nacimientos, por lo cual podría proyectarse su presencia masiva unas semanas más", anticipó Malavassi.

El profesional indicó que el depredador natural del grillo es el alacrán, dato que lleva a muchos a pensar y preferir amigarse con la compañía de los insectos, antes que propiciar el avance de los arácnidos entre los humanos.

En cuanto a las características de los ruidosos insectos, el especialista detalló: "No es un animal dañino, pero sí molesto. No pican ni tienen ningún componente externo irritante". En esa línea de pensamiento y para disminuir el malestar que genera a ciertas personas, recomendó: "Se debe evitar el ingreso del grillo a los domicilios mediante el uso de barreras físicas, como burletes dobles; tejidos mosquiteros en ventanas y grietas; tela mosquitera debajo de las rejillas que dan a desagües pluviales o cloacales. No son efectivas las fumigaciones, porque el aerosol cae en un determinado lugar, pero el grillo salta y vuela, evadiendo el efecto. Además tenemos una alta población y no resulta efectivo, como así tampoco los cebos".

Las mascotas también han advertido esta situación de grillos en abundancia y más de un ejemplar se muestra entusiasmado y dedicado a la caza. "Perros y gatos se desesperan, algunos buscan inmovilizarlos con sus patas, otros lo mastican y algunos los ingieren. En este último caso, si se produce con una buena cantidad, la mascota puede sufrir vómitos o diarreas. Es aconsejable una dieta liviana y de persistir la sintomatología acudir a la consulta con el veterinario de confianza, ya que puede requerir algún antiinflamatorio", concluyó.

¿Por qué se dice que matar grillos es de mala suerte?

¿Alguna vez mataste un grillo y un amigo o familiar te dijo que no lo hicieras ya que es de mala suerte? Quizás a todos nos ha pasado, en especial si matas a un grillo como el saltamontes, el cual está provisto de un vistoso color verde.

Pero como todo tiene una explicación en este post vamos a contarte por qué se dice que matar grillos es de mala suerte, y es que ¡Los grillos son animales que atraen la suerte según diversas culturas!

¿Qué mística tiene el grillo?

Para ciertas zonas del mundo un grillo puede ser considerado como una plaga, pero para otras el grillo definitivamente es un animal no solo apreciado por su alta cantidad de proteínas (si, en ciertas culturas es normal comer grillos), sino también porque son animales que “atraen la suerte”.

La aparición fortuita de un grillo en diversas situaciones puede significar prosperidad, vitalidad, fortuna y buenas expectativas de cara a un plan en la cultura japonesa, china, diversas zonas de Asia y algunas zonas de América del norte.

El portal de internet InsectoGrillo destaca que en la antigüedad en China a los grillos se les colocaba en pequeñas jaulas lujosas para escucharlos cantar en las noches ya que su sonido rompía el “ensordecedor” silencio absoluto.

Los grillos también eran muy apreciados en la antigüedad ya que si alguien o algo se acercaba a la zona en donde estaban cantando estos inmediatamente dejaban de cantar, conducta que aprendieron a lo largo de los siglos para camuflar su posición y así pasar inadvertidos del peligro que se avecinaba.

En ocasiones los grillos eran un factor determinante para saber si era momento de sembrar o no grandes campos de cultivo ya que “cuando los grillos cantan es que se acerca la tormenta”, la cual era vital para que la cosecha creciera.

También es posible asociar a los grillos con la prosperidad, ya que la hembra pone entre 200 y 300 huevos en un solo día, lo cual está relacionado con la abundancia y buen augurio a la hora de querer concebir un hijo si se tienen dificultades para ello.