Hackearon el Instagram de un profesional intentando estafar con la supuesta venta de dólares

Estar alertas, desconfiar y corroborar todo lo que son propuestas de índole económica, es la única herramienta para no caer en engaños. Con mayor o menor insistencia, permanentemente estafadores están tratando de poder consumar nuevos hechos. Precisamente estos recaudos son los que evitaron que seguidores en redes sociales de un abogado crespense, cayeran en el ardid.

El profesional relató a FM Estación Plus Crespo: "Días pasados al intentar ingresar al Instagram, la aplicación no me permitió hacerlo, apareciéndome un aviso de que había caducado la sesión. No le dí demasiada importancia y con intentos y elección de opciones -que no recuerdo bien-, terminé accediendo, aunque noté que se habían borrado todas las publicaciones anteriores y la lista de contactos se había reducido. Con posterioridad, una amiga me consultó si estaba vendiendo dólares o si me habían hackeado la cuenta, ya que había visto un posteo que nunca hice, ofreciendo el cambio de moneda extranjera por diferentes montos, hasta 1.000".

En principio, el letrado dió aviso a través de otras redes sociales de lo que le había ocurrido, habida cuenta que a su criterio no tenía mucho más para realizar. Sí requirió que denuncien la cuenta, como para que la empresa dé de baja el perfil. Pero finalmente pudo denunciar: "A una amiga que se mostró interesada en comprar 600 dólares, le suministraron un CBU para depositar el valor en pesos y me facilitó ese número. Con ese dato bancario más concreto, decidí hacer la denuncia, como para poder aportar un dato más a quienes investigan este tipo de casos. Afortunadamente no tengo conocimiento que alguien haya depositado", afirmó.

"Tener presente que estas cosas siguen pasando es importante, porque cuando uno se olvida, deja de prestar atención, y es ahí donde pasa a ser un estafado", concluyó el crespense.