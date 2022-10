"Con sabor a las cosas nuestras" celebró 35 años inculcando cultura

"Son 35 años de incursionar en la difusión de nuestra música folclórica argentina", definió Oscar Zaragoza, artífice y protagonista del programa radial "Con sabor a las cosas nuestras". Se emite cada sábado, de 7:00 a 9:00, por el aire de FM Estación Plus 94.3 Mhz.

Días pasados, el programa cumplió sus Bodas de Coral, oportunidad en la que su creador contó a Estación Plus Crespo el abanico de modalidades con las cuales se ha presentado, reafirmando el compromiso cultural: "Somos un programa de radio, pero hemos sido una propuesta televisiva; hemos sido un espacio en periódicos formato papel; constituimos un suplemento en algunos semanarios provinciales; somos un Encuentro Infantil y Juvenil -que ha convocado a músicos y bailarines de distintos lugares del país y que han participado durante 15 ó 16 años-; somos una Peña -que la hemos desarrollado en forma permanente y a futuro volveremos con el formato mensual-; y estamos proyectándonos en ser una revista, dedicada a los exponentes folclóricos. Creo que está haciendo falta que las nuevas generaciones puedan nutrirse de información y tener un lugar de referencia donde intercambiar aspectos que hacen a nuestra cultura. Veremos si será en formato papel o digital, pero es una planificación que está en marcha".

Tres décadas y media de trayectoria, corren en paralelo a las vivencias personales. En tal sentido y pensando en esa interacción, Zaragoza afirmó: "Las etapas de mi vida se han ido dando en derredor del programa. Tengo 35 años de programa y 34 de casado, con hijos que han crecido con esta dedicación. Nunca los he obligado a mis hijos a escuchar o hacer, pero habiendo pasado este tiempo, debo decir que me alegra mucho cuando nos invitan a comer a sus casas y ponen un chamamé u otros temas de folclore para compartir. Quiere decir que ha quedado algo de lo que uno sembró y es una satisfacción. Es un estilo de vida. Con sabor a las cosas nuestras es una forma de vivir, de encontrarme con la gente. Aunque no lo parezca, soy tímido y el contacto con la audiencia, me permite una comunicación cada vez más fluida. Tengo una muy buena relación con el público y eso me nutre en lo personal".

Producir un programa de esas características, llevó a Oscar Zaragoza a conocer destacadas personalidades del cancionero popular, referentes y organizadores de espectáculos culturales y también la posibilidad de conocer lugares de nuestro país, donde por medio de actividades las raíces se reivindican. Al respecto, y con la revisión puesta en estos 35 años, señaló: "Recuerdo haber estado mirando por televisión el Festival de Diamante y soñar con llegar alguna vez. Con los años no sólo fue eso, sino también llegar al Festival de Cosquín, subirme al escenario y presentar un ballet -en una noche importantísima, en la que estaba el Chaqueño Palavecino-. Tuve el enorme placer de ser uno de los panelistas en lo que fue el Primer Encuentro de Periodistas de Folclore, al que fui convocado para hablar de Cosquín y eso es muy fuerte. Así se fueron dando innumerables momentos con los que soñé y de repente, me encontré siendo parte. Por otra parte, y gracias a Dios, también he cosechado mucha gente amiga, que me espera en distintos puntos del país. Sé que al tener la oportunidad de llegar, tanto yo como mi familia vamos a tener un techo, un lugar donde nos van a dar agua caliente, podremos descansar bajo una sombra o compartir un plato de comida. Con sabor a las cosas nuestras me ha brindado vivencias increíbles", concluyó.