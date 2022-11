Santiago Giorgini: "Crespo es de esas ciudades que te dan ganas de quedarse, de venirse a vivir"

El chef Santiago Giorgini, popularmente conocido por su participación en el programa "La Peña de Morfi" -que se emite por Telefé-, fue una de las figuras especialmente invitada para la 30ª Fiesta Nacional de la Avicultura.

Este sábado, el cocinero brindó una Master Class, al tiempo que protagonizó el show gastronómico, abriendo paso al Concurso Nacional de Recetas con Huevo. Esta actividad culinaria es el primer año que se incluye en el cronograma.

En el marco de la bienvenida pública y oficial que se le dió al reconocido profesional de la pantalla chica nacional, de la cual participó FM Estación Plus Crespo, Giorgini manifestó: "Para mí es un placer está en Crespo. Desde que 'Tato' Marche me consultó si quería venir, para mí fue un placer. No tengo más que palabras de agradecimiento, porque desde que llegué, me han tratado muy bien, me han atendido bárbaro. Llegué al mediodía, almorcé muy bien y de ahí en adelante ha sido todo un placer. No vi mucho de la ciudad, pero por lo que recorrí, puedo decirle a quienes son de acá, que está muy linda, muy cuidada. La impresión que tuve es de una ciudad muy ordenada, tranquila. Crespo es de esas ciudades que te dan ganas de quedarse, de venirse a vivir, que invitan a venir a vivir. Para mí que vengo de Capital Federal, es una gran diferencia salir del caos de Buenos Aires. La tranquilidad de la gente, las calles impecables, todo muy armónico. Me gustó".

El hombre que ingresa a una inmensa mayoría de los hogares argentinos a través de la tele, se mostró distendido, alegre, muy accesible con quienes se acercaron hacia él en busca de una fotografía o un autógrafo. Asimismo, se permitió dar tips y responder curiosidades de la prensa zonal.

En términos profesionales y vinculado a su experiencia personal, sostuvo que "el pollo y el huevo están para mí en un primer lugar. Mi padre vino en el año '48 a la Argentina, con 11 años y junto a su tío -italiano también y que ya habían llegado antes-, vendían huevos en una canasta. Eso era en Avellaneda. Mi papá se convirtió en productor avícola y mis hermanos mayores -soy el menor de 4 hermanos-, todavía siguen con la empresa familiar. De manera que he sido huevero y pollero durante varios años, mucho antes de ser gastronómico".

"La cocina es algo que traigo arraigado de chico. Soy hijo de inmigrantes y mis padres siempre cocinaron mucho. Desde chico tengo este cariño por la cocina y pasada la adolescencia, lo empecé a profesionalizar. La carrera fue un poco de casualidad, no el perfil de chef, pero sí el de la parte televisiva", contó Giorgini y agregó: "Por ahí mi personalidad favoreció que transite por la televisión, por básicamente soy cocinero".

Con la mirada puesta en el tradicional Concurso de Pollo al Disco, el chef comentó que "el pollo al disco es un clásico para preparar, imagino que debe ser un plato casi muletilla en esta ciudad. Quise darle una particularidad en este caso, con un tips que quizás puede ser utilizado por algún concursante".

Profundizando su línea de pensamiento sobre el alimento emblemático para la Fiesta Nacional de la Avicultura, la estrella invitada comentó: "Las carnes blancas en general, están muy bien posicionadas, porque se está tratando de comer más sano, más equilibrado. Se está incorporando cada vez más a la dieta diaria y me parece muy bien. En toda dieta hay que tener en cuenta el equilibrio de lo que uno come, no muy restringida ni muy flexible. No descartar porque sí, sino disfrutar de quizás una cucharada de algo que nos gusta mucho. El pollo y el huevo son sanos, hay que buscar la manera de prepararlos correctamente, sólo eso".

"Cocinar con una cuota de amor, hace todo más rico", concluyó entre risas Santiago Giorgini.