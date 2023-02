Daiana, la Crespense que brilla en el “Carnaval del País”

Estación Plus Crespo

En diálogo con FM Estación Plus Crespo, Daiana Gutiérrez, sintetiza la emoción que siente cada fin de semana al salir al corsodromo más importante de Argentina.

“En 2015 O´bahía iba a hacer una gira por Mar del Plata, y una amiga me invito a participar. Después de eso salí nuevamente en 2016, ya en el carnaval de Gualeguaychú. A partir de ahí comencé con mis participaciones todos los años como pasista titular de la comparsa”.

Reveló “a mí me encanta todo lo que es baile y por eso me entusiasmé, y cuando me inscribí quedé seleccionada como integrante titular”.

Daiana explicó a FM Estación Plus Crespo que “la comparsa O`bahia pertenece al Club de Pescadores, todos los años hay que preinscribirse para participar de cada edición del carnaval, luego de la inscripción comienzan los ensayos generales. También hay ensayos semanales, que se hacen los sábados a la tarde”.

Explicó que “Todos los sábados nosotros ensayamos varias horas a la tarde y luego ya nos preparamos para la presentación de la noche. Es un proceso bastante largo el de cada día, porque tenemos ensayo previo, luego ensayo de batucada, el proceso de maquillaje, vestimenta, etc".

“Este año nosotros presentamos un espectáculo que se llama O´bahía Rock y obviamente la temática es el rock”.

“El espectáculo de este año es muy particular e histórico porque desfilan cada noche las 5 comparsas, eso casi nunca sucede, porque habitualmente participan 3 y las otras dos salen de gira a otros escenarios. Es un espectáculo que dura 4 horas en total”.

En Crespo participo de danzas árabes en Farhat, siempre me gusto la danza y la música

“Me encanta el carnaval, es una pasión y lo disfruto muchísimo. Es algo hermoso para mí”.

Reveló que “Todas las comparsas tienen la misma cantidad de integrantes (150), la misma cantidad de carrozas, músicos. Es un espectáculo muy profesional y cuidado”.

Escuchá aquí la entrevista completa: