Fabio Schneider renunció a la Vicepresidencia de FAA Crespo

Quien ostenta el cargo de Vicepresidente hizo pública su decisión. "No encontré apoyo ni representación por parte de la entidad en la que me encuentro, al contrario, una fría indiferencia".

"Es indeclinable", afirmó Fabio Schneider, respecto de su renuncia al cargo de Vicepresidente de la Filial Crespo de Federación Agraria Argentina. Una vez presentada la nota respectiva a la entidad, el productor comentó a FM Estación Plus Crespo: "La decisión fue pensada y tomada, porque hace mucho tiempo que se viene resquebrajando la confianza. Uno tiene que dar un paso al costado cuando no se siente cómodo. Uno tiene sus principio y convicciones. Sentí que era momento de decir hasta acá llegué. No tengo por qué hacerme cargo de los dichos de otra persona. Hay gente que me para en la calle y me dice que soy igual que todos. Todos cometemos errores, pero en lo personal no me tengo que hacer cargo de una situación que no es mía. Son gotas que rebalsan el vaso y llega un punto que es intolerable".

Al respecto, dejó entrever su postura en torno al polémico audio viral de la presidenta, Mariela Gallinger, sobre lo cual comunicó: "Son tolerados por la débil y doble moral de los miembros de Comisión, que asimismo van en contra de mis principios. Fue el empujón necesario para presentar mi indeclinable renuncia".

El dirigente aclaró que sólo se aparta del cargo y agregó: "Seguiré siendo socio de Federación Agraria, pero renuncio a la Vicepresidencia. Hay muchas personas buenas y valorables dentro. La Comisión seguirá trabajando, yo bajaré el perfil. De aquí en más, hablaré a título personal como productor y no como Federación Agraria. Seguramente me generará menos problemas que los que he tenido".

Asimismo, diferencias en torno a la tensa lucha que mantiene activo al sector con el gobierno, también habrían incidido. Según comunicó Schneider, "durante la sequía que tanto quebranto genera en el sector tambero y a su vez deja expuesta la decadencia y faltas de políticas para el sector en los últimos 25 años, no encontré apoyo ni representación por parte de la entidad en la que me encuentro, al contrario, una fría

indiferencia. Han debilitado así mi relación con la misma".