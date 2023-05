Organizan una Jornada Taller en prevención y detección del Riesgo Suicida

Estación Plus Crespo

"Es una temática sensible, que nos atraviesa a todos como sociedad, por eso consideramos que no necesitamos tener situaciones puntuales para abordar el riesgo suicida, sino que amerita que tengamos información confiable suficiente y que estemos concientizados, para poder ayudar a quien tenemos cerca", comentó a FM Estación Plus Crespo la rectora del Instituto Secundario D-198 "San José", Alejandra Schell.

Desde dicha institución surgió la organización de la actividad, que se desarrollará el martes 9 de mayo, a las 19:00, en la Sala Auditorio Municipal "Eva Perón", con acceso gratuito a todo público interesado. "Sólo por una cuestión organizativa y por la capacidad de las instalaciones, pedimos que quienes estén interesados en participar, nos hagan llegar su inscripción -datos personales- a: [email protected]; ó vía telefónica al (0343) 4078650 / 343-5077143", indicó la rectora.

“Desde hace un tiempo que estábamos interesados en poder contar con la presencia de la Lic. en Psicología, Paula Martínez -quien es es representante por la Provincia de Entre Ríos en el Capítulo Suicidio y Autolesiones en la Asociación Argentina de Salud Mental-, pero por cuestiones de agenda nos fue posible este año definir una fecha. Estará a cargo de esta propuesta que tendrá una modalidad de Jornada Taller, con una duración aproximada de 2 horas", sostuvo Schell.

Desde el Instituto San José se indicó que "la Jornada tiene como objetivos sensibilizar acerca de la problemática suicida, visibilizar factores de riesgo para poder estar alerta a ellos y brindar herramientas para poder abordar y acompañar en situaciones de riesgo suicida desde el lugar de cada uno". En tal sentido, la rectora hizo saber que "además de quienes se desempeñan en el ámbito educativo, se invita a la Policía, Bomberos Voluntarios, trabajadores en efectores de salud, demás profesionales y toda aquella persona motivada por la posibilidad de ayudar a una persona que no está atravesando un buen momento. Consideramos como institución educativa, que esta propuesta es de gran importancia y pertinencia, por los aportes que realizaría a la formación del personal docente y no docente, y la prevención de casos de suicidio entre los adolescentes, contribuyendo a crear redes de contención y apoyo", resaltó Alejandra Schell.

La Crio. Ppal. Paula Pérez, Lic. en Psicología, es representante por la Provincia de Entre Ríos en el Capítulo Suicidio y Autolesiones en la Asociación Argentina de Salud Mental y protagoniza la co-coordinación de la Red Argentina de Suicidología, concentrando un extenso currículum. Algunos de los ejes temáticos a abordar serán:

- Definiciones, mitos, tipos de suicidios, factores protectores y factores de riesgo.

- En prevención del suicidio adolescente: automatización de pensamiento. La inmediatez y la dificultad de proyección. Disparadores. Habilidades en resolución de conflictos.