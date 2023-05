Despega otro ambicioso proyecto de la MiCrA: Se crea una Asociación Civil de Consorcio Caminero

Poco a poco, el paso del tiempo fue reuniendo interesados y dando entidad a un objetivo que tiene por esencia, mejorar la calidad de vida de los pobladores rurales en su ámbito más inmediato. Dentro del abanico de acciones posibles de desarrollar, la MiCra (Microrregión Crespo y Aldeas aledañas) puso en marcha un ambicioso proyecto vinculado a la transitabilidad de sus caminos. La organización ya dió pasos legales: cuenta con estatuto, personería jurídica y próximamente concretará una instancia clave: la Asamblea Constitutiva, en la que se definirá también a los integrantes del órgano directivo.

Para ello y con muchas expectativas, se está convocando a todos los interesados a asistir al acto fundacional, que se llevará adelante el 1 de Junio de 2023, a las 19:30, en el salón auditorio de la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura.

En declaraciones a FM Estación Plus Crespo, el Ing. Ricardo Di Carli, coordinador ejecutivo de la MiCrA, reveló la trascendencia de la Asociación Civil Consorcio de la MiCrA: "El espíritu que la impulsa es superar las situaciones que afectan a las actividades diarias de la zona rural, desencadenadas por los tramos poco o dificultosamente transitables. Y esa intención está en línea con la política de la Provincia, que viene propiciando la conformación de los consorcios, para que se pueda ir dando solución a esta problemática".

Dejando en claro el campo de acción y las intenciones, el profesional explicó: "La misión del consorcio es contribuir con la labor de Vialidad Provincial: donde están haciendo su trabajo bien -por la capacidad que tienen-, se celebra. Y donde por alguna restricción presupuestaria, de equipamiento o la que fuese, no puede llegar, ahí el Consorcio complementa. No es una función competitiva con nadie, sino contributiva con la necesidad común de tener transitabilidad. Es importante destacar, que la MiCrA tiene 400 km. de caminos rurales, entre embrosados y de tierra -la mayoría de tierra-; y hay unas 700 unidades de producción, tanto avícola -de pollo y huevo-, como lechera y porcina, que tienen una intensidad de actividad altísima. Ese sistema económico, para que sea competitivo y para esas familias sigan viviendo y produciendo en el campo, necesita la seguridad de poder transitar siempre, en buenas condiciones. Entonces, el Consorcio Caminero de la Micra abarca su propio territorio geográfico, incluyendo Racedo, Gobernador Etchevehere, Camps, Aldea San Rafael, Aldea Santa Rosa, Colonia Merou y está por definirse Aldea San Miguel, que no pasó a Comuna. En este contexto, se logra también la articulación de lo público y lo privado, porque el Órgano Directivo está conformado por socios consorcistas -que son los productores- y un representante de cada Comuna o Junta de Gobierno. Es fundamental comprender que no es un actor nuevo con competencia en los gobiernos locales, porque los gobiernos mismos estarán en el órgano directivo, sino que aporta su rol complementario".

Di Carli sostuvo que "a la gente del campo, si el camino no está transitable se le restringen muchas cosas. No es sólo una solución que se limita a lo productivo, sino que satisface el componente social, cultural, ya que la comunicación vía terrestre es una gran necesidad para muchas otras cuestiones. Quienes vivimos en la ciudad, no la sentimos tanto, porque tomamos el auto, la moto o la bicicleta y vamos al banco, a una clínica, a todos los lugares. No pensamos en que no se puede ir, según el clima".

Entre los múltiples beneficios de crear una Asociación Civil de Consorcio, Di Carli comentó: "El consorcio trae aparejado el aporte de más recursos presupuestarios a la Microregión, porque recibe partidas de Vialidad. Cuando el consorcio acuerda con Vialidad Provincial -mediante un contrato- el mantenimiento de un tramo de un determinado camino, una vez completada la obra, el organismo público le entrega a la Asociación el monto del valor de ese mantenimiento ejecutado. Eso es un dinero extra que entra. Se suma al presupuesto de las Comunas y de las Juntas".

La Asociación sin fines de lucro cuenta con Personería Jurídica y tras la instancia del 1 de Junio, se presentará ante Vialidad Provincial, "que podrá evaluarla y reconocerla como consorcio, para poder luego vincularse e interactuar en el mantenimiento de los caminos rurales de la MiCrA", anticipó el profesional.