Detectan un segundo caso de Gripe Aviar en Entre Ríos

Desde la detección del primer caso de Gripe Aviar en esta provincia, SENASA se encontraba realizando periódicos y estrictos controles. En la tarde de este martes 30, se confirmó un segundo caso.

Juan Cruz Wagner, miembro del Comité Técnico de la Cámara Argentina de Productores Avícolas, expresó a FM Estación Plus Crespo: "Tenemos la confirmación de un caso muy cercano al que se había dado la semana pasada. El protocolo que se activó en ese momento, obligaba a hisopar a las aves de todas las granjas productivas de los alrededores, principalmente las existentes en el perifoco -que es la superficie hasta los 3 km. circundantes al caso primario-. Esos testeos se hacen una vez por semana. En la anterior, esta granja había dado negativo, pero en el análisis de esta semana, dio positivo".

El integrante de CAPIA afirmó que "se ubica a unos metros de la granja anterior, concentrando ponedoras".

Las sospechas fueron concretas: "Por lo que se informó desde SENASA, había algo de signología de mortandad y de signología clínica", dijo Wagner y agregó: "Hubiera sido raro que sostenido en el tiempo no arroje positividad, porque está muy cerca. Todos hubiéramos deseado que no, pero la cercanía complica mucho. Se trata de la única granja que quedaba comprendida dentro del perifoco, ya que las demás -de parrilleros-, están vacías".

Los pasos a seguir son idénticos a los ya desandados, aunque se modifican los plazos, por tratarse de casi la mismo geolocalización: "Se vuelve a activar el mismo protocolo, sólo que el anillo sanitario de los 3 km. y 10 km., son prácticamente la misma zona que el caso anterior. Entran las mismas granjas circunscriptas antes. En cada una de ellas van a permanecer los controles. A partir de ahora, SENASA lleva adelante el sacrificio, enterramiento y desinfección de la granja recientemente afectada. Desde entonces, se cuenta como el 'Día Cero', y son 28 nuevos días para el desbloqueo, siempre que no haya ningún nuevo caso. Comienza la cuenta regresiva nuevamente".

A modo de recomendación, el técnico de CAPIA manifestó: "Es importante que todos los productores entiendan que es una enfermedad muy contagiosa, que deben extremar la bioseguridad. Lo propio se traslada a los que transportan y cargan huevos, pollos o guano. Deben tener presentes y adoptar todos los cuidados, como el cambio de ropa, no entrar a los galpones si no hay necesidad, y demás. Entre todos tenemos que intentar que no se propague, para que se termine lo más rápido posible".

