Bomberos Voluntarios lanzaron el Registro Voluntario de Donantes de Sangre para Médula Ósea

La comisión de la Asociación Bomberos Voluntarios "Centenario de Crespo" convirtió en realidad un ambicioso proyecto, de carácter solidario y con incidencia directa en la salud, más precisamente en la posibilidad de "donar vida", a través de la sangre. Para llegar a ese paso, resulta esencial hallar a las personas predispuestas a protagonizar el noble gesto.

En ocasión de presentar la apertura del nuevo Registro, Héctor Weber -presidente de la entidad-, manifestó a FM Estación Plus Crespo: "Es un objetivo más que vamos a cumplir. A partir de este momento, además de contar con el Registro de Donantes Voluntarios de Sangre, confeccionaremos el Registro de Donantes Voluntarios de Médula Ósea. Sabemos que implicará un trabajo intenso de concientización más que nada, compromiso que asumimos, para quitar dudas, mitos y con buena información poder tomar esta decisión importante".

Charla de concientización el 8 de noviembre

Acerca del primer acercamiento que habrá hacia la comunidad, la profesional Tania Bernhardt, indicó: "Yo estoy trabajando en el Sanatorio Adventista del Plata y nosotros somos un Centro de Registro de INCUCAI, coordinados por CUCAIER, con sede en Paraná. Ser donante de médula implica que una persona va a donar sangre, para que un componente especial de ella, permita llevar adelante el trasplante. Es un proceso que se realiza y del cual estaremos dando a conocer precisiones el 8 de noviembre, a las 20:00, en la Sala Auditorio Municipal Eva Perón. Invitamos a quienes ya están formando parte del Registro de Donantes de Sangre y a la ciudadanía toda. Se trata de una acción muy importante para aquellos pacientes que están con algún tratamiento oncológico -con Leucemia, con linfomas-, que requieren por ahí de alguna donación de médula ósea para poder recuperarse en su tratamiento. A veces no consiguen entre sus familiares directos, porque es algo muy específico, y contar con este Registro de Donantes será una gran ayuda a encaminarlos. Existe uno a nivel internacional, al que se accede a través del INCUCAI".

Registros independientes y voluntarios

Las autoridades dejaron en claro que quienes componen un Registro no pasan automáticamente al nuevo, sino que deberán hacerse una extracción de sangre y dar su consentimiento. En tanto, se aclaró que cualquier persona puede inscribirse y darse de baja cuando lo desee, ya que es 100% voluntario.

"Es la expresión de voluntad. Quizás nunca lo contacten o tal vez algún día tenga la oportunidad de ayudar a alguien que atraviesa un difícil momento de salud", señalaron.

Weber hizo saber que "en este momento, en el Registro de Donantes Voluntarios de Sangre tenemos 420 inscriptos. Tuvimos que hacer una pequeña clasificación, por la condición de existencia de tatuajes y demás. Ellos pueden formar parte del nuevo Registro si así lo desean, para lo cual tienen que comunicarse al cuartel y le indicaremos los pasos a seguir. Cada persona será quien individualmente dará la autorización para que nosotros lo inscribamos en el Registro de Donante para Médula Ósea. Entre otras cosas, se requiere de una extracción de muestra, que se hace específicamente en los Centros de Registro. El Sanatorio de Libertador San Martín es uno y otro es el Banco Provincial de Sangre que funciona en el Hospital San Martín de Paraná".

Bernhardt apuntó que "la muestra especial de sangre se manda al INCUCAI y la persona completa una planilla, con todos sus datos confidenciales, que también centraliza el Instituto Nacional. Es una voluntad independiente a la de donar sangre".

En esa línea de pensamiento, también aclaró que "sólo el INCUCAI es el que se va a encargar de contactarse con el donante, cuando sea necesario o existe la posibilidad de que concrete su voluntad. INCUCAI paga todos los gastos y coordina el traslado, ya que los trasplantes de médula se hacen en Buenos Aires".

Una iniciativa institucional, con beneficio emocional para donante y receptor

La Lic. en Psicología, Luciana Pach -integrante de la comisión de Bomberos Voluntarios-, expresó desde el punto de vista de su especialidad: "Estoy convencida que tendrá un impacto muy positivo, porque cuando recibimos un diagnóstico difícil de afrontar, una de las fortalezas es saber dónde buscar ayuda. Entonces saber que tenemos un lugar donde acudir para comenzar a transitar el camino, es clave. Es como cuando tenemos un accidente o una cirugía y se necesita sangre, si busco erráticamente es menos probable que consiga buenos resultados".

"A nivel institucional es muy satisfactorio esto de pertenecer, de ir formando una red con otros espacios de la comunidad, es también una manera de generar contención hacia quienes lo necesitan. En momentos críticos, nos suele ganar la urgencia, y acá proponemos ya tener un plan, con lo cual toda la ansiedad baja. Saber dónde buscar y que ahí están concentradas aquellas personas dispuestas a ayudar. Las enfermedades oncológicas son las que habitualmente necesitan muchísimos dadores, y si pensamos que con un acto tan sencillo como es donar sangre, podremos transformar la calidad de vida de alguien, es inimaginable el efecto emocional", analizó.

Pach instó a la gente a participar de la charla informativa, para despojarse de temores infundados: "Creemos que ser donante de médula es una operación enorme, que nos van a partir a la mitad y que nos van a sacar la columna. El desconocimiento nos lleva a tener temor. En realidad es una transfusión de sangre -para decirlo rápido-, y va a salvar a otro que necesita ese componente específico, a veces difícil de encontrar en términos de compatibilidad".

Una vez más, Bomberos Voluntarios tendiendo una mano social

Pablo Giménez, integrante del Cuerpo Activo, acompañó la presentación del Registro y en ese contexto dijo: "Es muy lindo ser estimulador de buenos gestos, de favorecer que más personas sean solidarias con otro que lo necesita. Esta es una posibilidad para quienes quieren colaborar con ese propósito. El 8 de noviembre contaremos con la presencia de personas que han donado, que recibieron trasplante de médula ósea y esos testimonios llenan el alma. Uno dimensiona todo lo que significa. Quienes tengan algún testimonio que quieran compartir, los invitamos a comunicarse con el cuartel, para que venga y nos relate su experiencia".

"La concientización es un proceso, paso a paso y mientras tanto, seguramente habrá gente que se estará comunicando para donar sangre. Desde el cuartel se les va a explicar también la posibilidad de este nuevo Registro", anticipó.

Proyecto pionero y ejemplificador

Bernhardt resaltó la puesta en marcha de este Registro de Donantes Voluntarios de Médula Ósea y en tal sentido agregó: "Me llamó muchísimo la atención cuando me hicieron saber de la iniciativa. No conozco que en otro cuartel estén trabajando así, en esta temática, así que los felicité y me puse a disposición para apoyarlos".

"Es muy importante que nos saquemos el chip de la cabeza de sólo donar para mis familiares. Está bueno que empecemos a donar y no sepamos para quién, que sea realmente algo solidario, porque ahí es donde vemos la repercusión de una acción que sale del corazón y se cumple mucho mejor con todos los requerimientos, que cuando vamos obligados a donar para una persona determinada", comentó Tania.

"Ojalá mucha gente se acerque a la charla informativa, para nutrir esta propuesta de Bomberos, que es algo fantástico", concluyó.