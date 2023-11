Alerta: Desmienten que una rifa en circulación sea a beneficio de Milagros Ramírez

Estación Plus Crespo

El crespense Javier Ramírez, que en julio de este año se convirtió en donante de Médula Ósea, para su hija Milagros; advirtió a toda la población de una falsa cruzada solidaria que se está desarrollando por estos días, invocando su caso.

En declaraciones a FM Estación Plus Crespo el hombre contó: "Nosotros aún estamos en Capital Federal, con las etapas del post trasplante y hubo gente de Tabossi -donde vivimos desde hace unos años-, que nos empezó a consultar y hacer saber de un bono contribución. Estarían siendo ofrecidos por personas de Crespo en nuestra localidad y se trataría de números tipo rifa, con electrodomésticos de premios. Es mentira. Nunca supimos ni autorizamos esa recaudación".

"La gente ha sido muy solidaria con nosotros, nos han ayudado enormemente y nos parece que una forma de agradecerles es también cuidar que no sean engañados. Da impotencia que usen el nombre y la historia de Mili para esto", lamentó Javier.

Por otra parte, hizo saber que "actualmente no hay ninguna cruzada mi colecta. Si surgiera, como ha ocurrido meses pasados, tanto yo como mi señora difundimos en nuestras redes, en los medios, en nuestros teléfono. De alguna manera respaldamos esos pedidos que se organizan y que hemos autorizado", aclaró, como para que los interesados en colaborar verifiquen antes de donar. En ese sentido, sostuvo que "hoy solamente está disponible la donación a través de un depósito o transferencia". A continuación, la cuenta bancaria oficial donde dirigir la colaboración:

La salud de Milagros

Su papá reveló que "ha estado tiempo internada y otras semanas con nosotros en el Hotel del Centro Empleados de Comercio de Capital Federal. Ella afrontó bien el trasplante y no ha hecho rechazo a la intervención, pero sí su sistema inmunológico se defiende de las células mías donadas, las que aún no ha asimilado completamente, sino que surgen cuadros porque las identifica como extrañas a su propio cuerpo. Es natural, estaba contemplado que podía suceder esta reacción de defensa de su organismo y por eso todavía no hemos regresado ni tenemos fecha exacta para ello. Ya hace un mes que está con nosotros, pero se va haciendo el monitoreo de cómo suben y bajan plaquetas, glóbulos y demás".

Javier acompañó a Milagros en todo el proceso. La recorrida por consultorios y lugares de estudios complejos, hasta llegar a tener el diagnóstico certero para comenzar el tratamiento, le costaron su trabajo en Crespo (las ausencias no fueron admitidas). La familia se radicó desde entonces en Tabossi. "Cumplí 45 años cuando tramité el Fondo de Desempleo, por lo que se me asignaron 18 cuotas", explicó el papá de la niña trasplantada, al referirse al sostenimiento económico de esta etapa. Asimismo, agregó: "Tendré ese beneficio hasta el verano próximo aproximadamente, por lo que por ahora estamos con las energías puestas en la rehabilitación plena de mi hija", afirmó quien tuvo el noble gesto de ser donante.