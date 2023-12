La Policía Caminera mantuvo presencia educativa en rutas de Crespo y Diamante

Este martes se desarrolló en Crespo y Diamante, una actividad que la Dirección de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos lleva adelante a lo largo y ancho de la provincia, con mayor incidencia en etapas del año en que se incrementa el flujo vehicular por las rutas que atraviesan Entre Ríos. Recurso humano y material se vuelca al campo de acción de los conductores, no en términos sancionatorios, sino educativos, premisa también de dicha repartición especializada.

El Jefe de la División Educación Vial de esa Dirección, Of. Ppal. Andrés Borghello, manifestó a FM Estación Plus Crespo: "La Superioridad no sólo delinea controles, sino que también nos encomienda realizar una concientización en quienes son usuarios de nuestras rutas. Hoy le estamos entregando a los conductores de vehículos, información que es interesante repasar y tener presente, para un mejor desempeño en eso rol sobre la vía pública. En el breve diálogo que mantenemos, les recordamos algunas normas básicas, brindamos consejos útiles, como para que todos alcancemos el mayor nivel posible de responsabilidad al manejar. Asimismo, con la folletería y elementos alusivos que contiene el material que se entrega, se refuerzan estos conceptos y se pueden despejar dudas cotidianas. Ocurre que si bien alguien que se desplaza al mando de un vehículo en la ruta, se deduce que estudió y aprobó un examen para obtener su Licencia Única de Conducir, no obstante, siempre existen conceptos por refrescar en la memoria".

"A lo largo del año, nos abocamos a concurrir a las escuelas para llegar con estos mensajes. Habiendo finalizado la etapa del ciclo lectivo, nos trasladamos a fiestas y eventos populares que habitualmente se desarrollan en la temporada, como así también encaramos estas presencias focalizadas. Siempre estamos buscando modalidades para llegar a la población", indicó el funcionario policial y agregó: "Hoy estuvimos en Ruta Nacional 131 y Ruta Provincial 11, en inmediaciones del Puesto Caminero Diamante y luego nos trasladamos hasta Ruta 12 y el acceso principal a Crespo".

En cuanto al escenario visualizado este martes, en ambos puntos de emplazamiento de la actividad educativa, Borghello señaló: "Uno advierte que nuestra presencia en las rutas lleva a los conductores a adoptar recaudos y se producen comportamientos espontáneos al visualizar los conos o ver con cierta anticipación el dispositivo implementado, como abrocharse el cinturón de seguridad o encender las luces bajas en los metros próximos. Sin embargo, se encuentran con que esto no es un control, sino una parada educativa, informativa, intentando que esas prácticas no se produzcan al llegar a un operativo, sino que sean un hábito. Hace a la seguridad propia y de los demás, al cuidado de todos", enfatizó.

"En estos días estaremos definiendo cómo continúa el cronograma de esta actividad, que consideramos fundamental para nutrir de conocimientos a los conductores y que por ello se despliega de costa a costa y de sur a norte", señaló el Jefe de División Educación Vial.

8, 9 y 10 de diciembre en las rutas

En lo más inmediato, ya está en cuenta regresiva el último fin de semana largo del año, sobre lo cual el funcionario policial expresó: "Constantemente se practican controles de alcoholemia, y puntualmente los sábados estamos en adhesión al Programa Alcoholemia Federal, que se implementa forma simultánea en todo el país. Al margen de los resultados, nuestro interés es que la gente comprenda los beneficios de conducir sin los efectos del bebidas alcohólicas. Si ocurre, tomar el recaudo de designar a otra persona para que esté al mando de la unidad vehicular. Somos una de las provincias que mayor cantidad de testeos realiza -rondando más del 50% de la cantidad que se efectúan en toda Argentina-, y eso nos enorgullece, porque es un reflejo del trabajo que se hace desde esta dependencia de la Policía de Entre Ríos. Es una acción sostenida, que se traduce en lograr un bajo nivel de conductores alcoholizados en ruta. Ya saben que los controles son exigentes, rigurosos, y que desde el 2018 se lleva adelante una fuerte puesta en práctica de lo establecido en la Ley Provincial de Alcoholemia Cero. En forma más reciente se aprobó lo propio a nivel nacional, pero con satisfacción podemos decir que desde hace un largo tiempo veníamos trabajando en ese sentido".

Época de vacaciones

De cara al verano 2023-2024, Borghello indicó: "La temporada estival es una etapa de intensa actividad para todos los Puestos Camineros con que cuenta la provincia, ya que se produce un significativo aumento del flujo vehicular en las rutas. Entre Ríos posee muchos destinos elegidos por personas de diferentes puntos del país, son una opción vacacional para los propios entrerrianos e incluso somos un territorio de paso para la conectividad de un amplio abanico de viajes nacionales e internacionales, lo que infiere una intensificación de los controles. En ese contexto, esta tarea preliminar de concientización que hacemos, contribuye a la labor que después realizarán nuestros compañeros de los Puestos Camineros al momento de constatar las condiciones de legalidad de quienes transitan".