¿Cómo será el homenaje a los héroes de Malvinas en Crespo?

Estación Plus Crespo

El 2 de abril se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, siendo una fecha que una vez más concentrará a la comunidad crespense en la Plazoleta "Héroes de Malvinas", en Berutti y Entre Ríos.

"Es una fecha muy cara a los argentinos y no estaremos ajemos. El acto protocolar será a las 10:00, con una duración de 40 minutos aproximadamente y la participación de autoridades y representantes de instituciones, delegaciones escolares, nuestros veteranos, como así también para este 2024 hemos invitado especialmente a quienes fueron parte del Servicio Militar en aquel año -que no fueron convocados, pero estaban a punto de serlo-. Vamos a descubrir una placa, que ellos se encargaron de hacer", comentó a FM Estación Plus Crespo el director de Integración y Participación Comunitaria, Andrés Spreáfico y agregó: "También está previsto el descubrimiento de un mural, realizado por un artista local y empleado municipal".

Por su parte, la subdirectora de Cultura, Noemí Borcelli, refirió: "Hugo Ferrari es quien nos está acompañando con la parte plástica y artística y ha sugerido esta iniciativa que nos gustó. Le dejamos tener su impronta, es un tema sensible y esperamos que sea del agrado de la ciudadanía".

La intervención artística se lleva adelante en el reverso de la pared central de la Plazoleta, sobre lo cual Spreáfico acotó: "Lamentablemente, en ocasiones esa pared blanca ha sido usada para pintadas. Esta opción es también una forma de trabajar para que se respeten los espacios públicos, principalmente cuando evocan el recuerdo, llaman a la reflexión o la memoria. El municipio mantiene en condiciones la plaza y el pedido a los vecinos es que se sumen a valorar y respetar lo que en este lugar se homenajea".

Finalmente, el funcionario indicó que "para el 4 de abril, está previsto llevar una obra de teatro a las escuelas secundarias. Serán 4 funciones de una presentación que proviene de Santa Fe, que es dirigida por una crespense, Valentina Muzzachiodi. Es un unipersonal conmemorativo de Malvinas, que se estará brindando a nuestros adolescentes, como disparador de diálogo de este hecho que ha marcado nuestra historia".