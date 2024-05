A 35 años de la muerte de Guy Williams “El Zorro”, Araceli Lisazo, su pareja en Argentina, nos cuenta su increíble historia de amor

Aracelli Lisazo estuvo en pareja con Guy Williams, el actor famoso por interpretar al justiciero del antifaz; sus días juntos en Argentina y su increíble historia de amor, fueron motivo de una extensa charla en FM Estación Plus Crespo, el mismo día en que se cumplieron los 35 años de la muerte del recordado artista.

"Soy de Los Toldos, provincia de Buenos Aires. General Viamonte es el partido, Los Toldos la ciudad. En ese momento un pequeño pueblo muy cerca de Junín. Y ahí nació Torres Vila, nació Evita, Los Lisazo, Saúl, mi hermano, que es un galán y Vanina Lisazo, una fiscal. Y Araceli Lisazo, la mujer del Zorro. Ahí vivió el Zorro también algún tiempo. Yo vivo actualmente en Potrero de los Funes", detalló la mujer a modo de presentación personal y ubicación geográfica.

"Fui periodista de Perfil, de Crónica, y soy actriz. Hice muchas obras de teatro de Marisé Monteiro, teatro para chicos, con Flavia Palmiero, con Adriana Brodsky, y también televisión. Era La Pichi, la carnicera del programa De Carne Somos. Estoy jubilada, estoy retirada, pero fui actriz y periodista".

El inicio de una historia marcada por el amor y la pasión

"Yo estaba viviendo en Roma, y ahí conocí a Tito Lectoure, que era el dueño del Luna Park, y me puse de novia con él. Nos vinimos juntos a la Argentina para la época de las fiestas, Navidad, Año Nuevo, y él me dijo de pasarla con él en Mar del Plata, y bueno, llegamos de Europa a Mar del Plata, y yo ya no estaba bien con él", recordó.

"Un día, viendo el diario, vi que estaba Fernando Lúpiz, que era como un hermano para mí, con Guy Williams, el Zorro, a quien yo conocía, sabía quién era, pero no era mi ídolo; porque en mi pueblo se veía televisión solo cuando estaba por llover, que venía una onda especial. No había repetidoras, entonces veíamos, la familia Ingalls, Lassie, porque a esa hora siempre había una estática que permitía ver, pero bueno, cada tanto se veía, podíamos ver el Zorro".

Cuando Aracelli Lisazo conoció a Guy Williams, ella estaba de novia con Tito Lectoure

"Así que fui a saludar a Fernando Lúpiz y llegué al camarín de Guy Williams y de Fernando. Era una casilla rodante grande, me anunciaron y Fernando dijo, sí, es mi hermana, y abrió la puerta del camarín y me dio un abrazo en la escalera de la casilla. Un abrazo de esos de película, viste que la minita va con las patitas en el aire y el tipo la da vuelta".

Amor a primera vista

"Yo por arriba del hombro de Fernando, mientras me daba vuelta, lo vi al Zorro, vestido con su traje de actuación, pero sin antifaz, todo de seda negro, con los brazos cruzados, ojos verdes, clavados en mis ojos, y estaba en un sillón verde, del mismo verde de sus ojos. Así que él me miraba, yo lo miré, y nos quedamos así, chan, chan, chan, chan. O sea, un amor a primera vista".

¿Por qué él vino a la Argentina a radicarse?

"Él vino con un contrato de tres meses, esta vez en el 1978. También lo trajo Isabelita en el '73, estuvo en el Velódromo haciendo una demostración y también hizo una demostración en la Sociedad Rural. A él le había encantado la Argentina y vino a hacer una película que Carlos Montero y Quique García Fuertes, que eran dos directores de Canal 13 en ese momento, prepararon para él".

Guy Williams arriba a Buenos Aires en 1973

"Entonces, él vino a promocionarla. Su contrato fue promocionar la película que iba a hacer durante tres meses en el Circo Real Madrid de los Hermanos Segura, en Mar del Plata, que le aseguraron que era la temporada más fuerte, el mejor show, el circo más grande. Vino sólo por tres meses a hablar de su película, y después de eso arreglaron y hacían la película en otros tres o seis meses, depende de lo que tardara. Esa fue la intención".

"Solo que ahí se atravesó la Principesa de Los Toldos, así me llamaba él, y se enamoró de mí, y yo de él. Y entonces, a través de mí, de mis ojos, de mi familia, de mis amigos, de mi enseñanza, de lo que yo conocía, de venir al campo, se fue enamorando y se encariñó".

Su cariño por el País

"Él no sabía de esas cosas del campo. Tomar mate nunca le gustó. No logramos que tomara mate, ni que comiera chinchulines, nunca lo logramos. Pero aprendió a bañarse en un fuentón con agua helada de la bomba, y gritar como un Samurái en el medio del campo, cosas que las veía en un decorado en Bonanza. Aprendió a comer empanadas de patas abiertas en Salta, mi hermana vivía ahí, y sus hijos".

"Y aprendió todas esas cosas, y a conocer gente como uno, como él, como nosotros, bien educados. Se enamoró del país, y se fue enamorando de la gente. A través mío, él vio cosas que a lo mejor no hubiese visto".

"Viajamos mucho por Buenos Aires, y también fuimos a Venezuela, y a Estados Unidos, y recorrimos la Argentina toda, toda, absolutamente. Decía que la gente en Estados Unidos era falsa, que a los 18 años empujaban a los chicos de la casa, y que todo era una cosa para mostrarle al otro su vida social. No le gustaba la sociedad americana. Se enamoró de la sociedad argentina".

¿Cuántos años compartió Araceli con él?

"Yo estuve al principio con él, seis años, pero era chica, bueno, ahora me doy cuenta de que no era tan chica. Pero la sociedad me marginaba, mi familia me acosaba, porque yo era una joven de 23 años y él tenía 54 años, y para la sociedad nuestra, no estaba bien visto".

"Mi papá había sido Intendente del pueblo, mi mamá maestra y directora de colegio, vengo de una familia católica, con mucha moral. Yo era como la oveja negra, porque era la chica de 23 años que andaba con un tipo casado de Hollywood. Entonces, fue durísimo para mí toda la pelea con la sociedad, y para él también, entonces lo vivíamos de forma difícil, yo me hacía pasar siempre por su secretaria, porque él era un ídolo de chicos y grandes. La historia fue color de rosa, pero fue de mucho sufrimiento".

"Cuando vino la mujer a buscarlo desde EE.UU, y nos encontrábamos en un barcito, él lloraba, porque la quería. No quería vivir más con ella, pero la quería, y yo también lloraba, porque yo también la quería, porque si él, a quien yo amaba, amaba a esa mujer, yo tenía que amarla. Solamente no pude evitar el amor, no pudimos evitar el enamoramiento, la locura, la pasión, no lo pudimos evitar, pero no queríamos dañar, pero la dañamos", lamentó.

A partir de que él frecuenta la Argentina, ¿siguió trabajando, siguió haciendo algunos otros productos artísticamente?

"No, porque él no le interesaba, él era un bon vivant, un tipo que aprendió. Él a los 45 años dijo, ¿para qué quiero yo todo esto, si me tengo que levantar a las 4 de la mañana para ir a maquillaje, o pelearme con los periodistas a los que se les ocurre preguntarme pavadas, tengo que hacer esto, ¿para qué quiero yo todo esto? No, yo quiero vivir la vida, y vendió todo, colocó el dinero en la bolsa y jugaba con la bolsa y ganaba dinero diario, y jugaba con eso, y no quería trabajar, vino porque la película le entusiasmó, le entusiasmó el dinero que le pagaban en el circo por semana, le entusiasmaba volver a la Argentina, le había gustado".

"Él ya estaba separado de su mujer, no divorciado; pero sí separado y quería tomar distancia. Se vino por eso, y no hizo más nada. Hizo una entrevista en televisión de un par de capítulos, no sé si en Nueva York, yo en ese momento no estaba con él. Lo dejé un tiempo, porque quería tener un hijo y él no, entonces lo dejé, y además porque quería casarme y la mujer no le daba el divorcio, y él me decía, pero si estamos juntos picolina, y yo no lo entendía en esa época".

Vidas separadas, amores paralelos

"Después yo me separé de él y le presenté a una amiga con la cual él tuvo una corta relación. Yo me casé y luego me separé. Estuve con una persona a la que quise mucho. Fue un gran compañero, estuvo al lado mío incondicional en la muerte de Guy, porque él sabía lo que yo lo amaba a Guy y lo que fue para mí, y me ayudó a cargar el cajón, siendo que había sido mi marido".

"Él era mi amigo, él sabía lo que significaba el Zorro para mí. Así que cuando Guy me vino a buscar yo me casaba en dos días, y no tuve ovarios para parar el casamiento, no tuve".

"Después de mi separación, él también se separa de su novia. No podíamos dejar de vernos, entonces nos encontrábamos a tomar café, yo le solucionaba todos los problemas, él no entendía la mitad de las cosas, yo le traducía. Nos seguíamos viendo, hablando por teléfono".

"Y empecé nuevamente con él..... y luego se murió".....

Murió el día que iba a pedir su mano



"Él murió el 1 de mayo de 1989 a la madrugada, a la mañana, aunque Wikipedia y Google digan que murió el 30 de abril. Cuando vos establecés una mentira, no hay manera después de borrarla. Yo hablé con él por teléfono el 30 de abril, porque el 1 de mayo era mi cumpleaños y el de mi hermana. Yo por eso me había ido a Los Toldos y él tenía una entrevista con un abogado, ya que estaba en juicio con la revista Antena, por una nota que inventaron. Y entonces me dijo, yo me quedo Picolina, pero te llamo, le pido la mano a tu mamá, te saludo el 1 de mayo".

"Y mientras tanto hablamos dos días, el 29 de abril y el 30 a la noche. Siempre hablábamos a la noche porque era más barato y además era más fácil conseguir la comunicación".

"Así que yo estuve hablando con él el 30 de abril hasta las 11 de la noche y estábamos los dos con sueño y dijimos, bueno, hablamos mañana para no esperar las 12 de la noche. Yo sé que eso fue el 1 de mayo, porque él no se metía en la cama a mirar televisión y hasta las 11 de la noche habló conmigo".

"Entonces yo sé que él el 1 de mayo se sintió mal y trató de vestirse, porque estaba desnudo, trató de vestirse porque era muy formal y no podía salir desnudo a pedir ayuda a la puerta. Si él hubiese salido desnudo a pedir ayuda, tal vez se hubiese salvado. Pero él trató de vestirse y se cayó y se murió".

¿En 1982 se ofreció para ir a Malvinas?

"Es cierto, es cierto. Fue un intento, habló con el cónsul de Estados Unidos, que dijo que por la edad no podía hacer nada, y él peleó y dijo que quería manejar ambulancias, que eso podía hacerlo, y quedaron en contestarle, pero creo que por la edad, y a lo mejor porque era un americano, nunca lo llamaron".

"Sí se anotó, se anotó, quería ir, pero bueno, no lo dejaron".

¿Cuántos años tendría hoy el zorro?

"Cien. El 14 de enero de 2024 cumplió 100, yo cumplí 70 el 1 de mayo".

